Ben Krischke ist Leiter Debatte bei Cicero und Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “. Er lebt in München.

„Das ist ein historischer Erfolg – für die Europäische Union, für eine neue, solidarische Migrationspolitik und für den Schutz von Menschenrechten“, kommentierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 8. Juni 2023 die Einigung der EU-Staaten auf eine Verschärfung des EU-Asylrechts. Faesers Kommentar taugt gut als Ausgangspunkt für eine Diskussion über diese Einigung. Ist sie wirklich eine historische? Wie solidarisch geht es innerhalb der EU tatsächlich zu bei dem Thema? Und welche Auswirkungen wird die Einigung auf die Menschenrechte haben, also etwa ganz konkret auf die Situation der Migranten an den EU-Außengrenzen?

Über diese Fragen wurde am Sonntag auch bei Anne Will diskutiert. Zu Gast waren die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, der CDU-Politiker Jens Spahn, der Grünen-Chef Omid Nouripour, der Migrationsforscher Ruud Koopmans sowie die Journalistin Franziska Grillmeier, die seit 2018 auf der Insel Lesbos lebt und deren Buch „Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas“ im März erschienen ist.