238 Menschen lägen derzeit wegen Corona schwer erkrankt auf deutschen Intensivstationen, stellte Maybrit Illner zum Beginn ihrer Sendung fest. Und fragte den per Video zugeschalteten bayerischen Ministerpräsident Markus Söder, ob er angesichts dieser Anzahl nicht vielleicht doch etwas zu viel Panik schüren und damit den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland gefährden würde.

Als lauteste Sirene im Land muss Söder seinen Alarm am Laufen halten, um weiterhin durchzudringen. „Wir dürfen uns das Ganze auch nicht schön reden“, antwortete er ausweichend. „Um uns herum steigen überall die Zahlen.“ Wirklich widersprechen mochte da keiner der sonst Anwesenden – auch nicht der Finanzminister Olaf Scholz, der einen Tag zuvor bei Lanz noch wegen Krankheit fehlte. Aber da ging es auch um Wirecard und Cum Ex. Und so konnten Scholz und Söder – Illner nannte es orakelnd „ein vielleicht kleines Kanzler-Duell“ – sich vor allem als Groko-Deal-Maker gegenseitig auf die Schultern klopfen.

Wirklichkeit heißt Arbeitslosigkeit

Tatsächlich sind sich die allermeisten Wirtschaftswissenschaftler einig, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stabilisierung der Wirtschaft, also Finanzhilfen, Kurzarbeitergeld, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und vieles mehr, zumindest am Anfang richtig gewesen sind. Die ebenfalls geladene Wirtschaftsweise Monika Schnitzer aber machte dann deutlich, dass die Diskussionen durchaus kontroverser werden. So sei das Kurzarbeitergeld zur Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen kurzfristig gut gewesen. Aber die Maßnahme dürfe sich nicht lange hinziehen, weil Mitarbeiter so daran gehindert würden, sich neu zu orientieren.

Neu orientieren, das heißt für die offenbar bislang eigentlich erfolgreiche Messe- und Eventplanerin Sandra Beckmann aus Castrop-Rauxel Hartz 4. Seit Corona ist es ihre Branche, die neben Gastronomie, Tourismus und Reise wohl am stärksten getroffen wurde. Frau Beckmann war sozusagen die personifizierte Wirklichkeit. Scholz, Söder und Schnitzer hatten dann alle Mühe, sich mit dieser auseinanderzusetzen. „In unserer Branche arbeiten mehr Menschen als in der Automobilindustrie“, sagte Beckmann. Während für die Autobauer nun schon die zweite Hilfsrunde diskutiert werde, säßen viele Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen wie ihres zunehmend in der Patsche.

Feiern im Wohnzimmer

Die Wirtschaftsweise Schnitzer verwies darauf, dass insbesondere die Eventbranche nicht wirklich sterben werde, weil deren Geschäftsmodell ja nicht wegbrechen würde – wohlgemerkt nach Corona. Was „nach Corona“ bedeutet, kann aber niemand beantworten außer mit dem Behelfssatz: „Wir müssen lernen mit Corona zu leben“. Söder verteidigte seinen Satz, wonach man lieber im eigenen Wohnzimmer feiern sollte. „Nur weil einige Spaß haben wollen, riskieren wir keine Menschenleben”, sagte er. Für Beckmanns Event-Branche dürfte dies das eigene Geschäft wohl etwas zu holzschnittartig beschreiben. Beckmann verwies leicht trotzig darauf, dass Feiern im Wohnzimmer keine Wirtschaftskraft erzeuge.

Immerhin Scholz versuchte klarzumachen, wie ernst auch er die Lage einschätzt. Er weiß, dass die Überbrückungshilfen nicht mehr lange ohne Probleme finanziert werden können. Je länger die Corona-Phase dauere, desto mehr müsse man schauen, so Scholz, wie man Geschäfte wie das von Frau Beckmann wieder zum Laufen bringe „trotz Corona“. Darum interessiere sich die Politik auch sehr für „konkrete Konzepte“. Dass die Bedingungen für solche Hygiene-Konzepte teils sehr aufwendig, widersprüchlich und auch unklar sind, wurde leider kaum thematisiert.

Gurgeln als Ausweg

Man konnte den Eindruck gewinnen, dass man nur auf den ebenfalls zugeschalteten Hygiene-Facharzt Klaus-Dieter Zastrow hören müsste. Sein Rezept: Hände desinfizieren, Mundraum regelmäßig mit Mundspülungen desinfizieren und Masken tragen. Sitzflächen von Stühlen zu desinfizieren sei hingegen Unsinn, weil sich das Virus dort niemals hinverirren werde. Man müsse die Aufmerksamkeit ganz klar dem Mund-, Nasen- und Rachenraum widmen.

Vielleicht landete die Runde, zu der auch der Vize-Präsident des Maschinenbauverbandes VDMA, Karl Haeusgen, gehörte, deshalb so schnell auf der Zukunfts- und Meta-Ebene, weil für die Gegenwart und Wirklichkeit schlicht die Antworten fehlen. Monika Schnitzer etwa appellierte: „Wir müssen Gesellschaft und Wirtschaft so aufstellen, dass wir besser durch die Krise kommen. Wir müssen zukunftsfähige Modelle haben und neue Unternehmen an den Markt bringen.“ Das klingt gut, hilft aber wenig.

Strukturwandel, Digitalisierung, Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit und Lieferkettengesetze mögen alles Ziele sein, die auch erreicht werden müssen. Aber das sind die großen Linien. Derweil warten jene, die hierbei längst auf einem guten Weg waren, noch immer auf eine Normalisierung oder zumindest auf eine klare Vorstellung davon, was „neue Normalität“ denn heißt.