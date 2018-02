Um zu wissen, wie es um den Mann bestellt ist, zumindest den weißen Mann des Westens, sind drei Schriftsteller ausgezogen, zwei gegenwärtige, geboren 1979 und 1974, und ein Klassiker, vor 160 Jahren. Nach der Lektüre der Bücher, die allen Menschen nur zu empfehlen ist, Frauen noch mehr als Männern, sehen wir klarer. Der Mann, das ist der Abstand zwischen Erinnerung und Morgen, die Achse, die ihren Schwerpunkt außerhalb hat, das kurze Glück der Freiheit und der hohe Preis der Einsamkeit, ein Pfau mit gerupften Federn. Und am Ende will er nur das Enden, rasch wie ein Kojote in der Wüste.