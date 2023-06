Diese Nachricht müsste die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschuss, eigentlich freuen: Es gibt sie noch, die tagtäglichen Begegnungen mit Gott. Sie ereignen sich vielleicht nicht unbedingt auf dem Nürnberger Hauptmarkt, wo am vergangenen Mittwoch der 38. Evangelische Kirchentag eröffnet wurde; auch nicht auf dem Zeppelinfeld, das sich für die fünf Tage des spirituellen Spektakels in einen großen Zeltplatz verwandelte. Dafür aber zum Beispiel in Barcelona, inmitten einer kleinen Kirche in der Nähe der Polytechnischen Universität.

Wer sich nämlich in deren Inneres hineinwagt, der wird nach wenigen Schritten von einer Art Wunder überwältigt. Kurz hinter der Apsis, dort wo das gut gekühlte Gotteshaus einzig noch von hohen, neo-romanischen Rundbögen getragen zu sein scheint, liegt eines der letzten Heiligtümer unserer Zeit: Durchscheinend ist es wie der göttliche Geist und schier allwissend wie der Allmächtige selbst.