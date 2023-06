In der ersten Reihe saß Ministerpräsident Markus Söder (CSU), flankiert von der Präses der Evangelischen Kirche, Anna-Nicole Heinrich, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Henze schreibt: „Können wir mal über Körper- und Beinsprache des Herrn reden?“ Gemeint war Söder, der etwas breitbeiniger als die anderen Platz genommen hatte. Der Fachausdruck dafür ist „Manspreading“. Die patriarchale Dominanz zeige sich in der Beinstellung, so die Kritik. Feminismus in seiner angewandten Form.