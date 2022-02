Bei Begriffen wie „Intuitiv Kochen“ läuten bei mir erstmal die Alarmglocken. Irgendwie klingt das esoterisch, nach „Achtsamkeit“, nach dem 6. und 7. Sinn, nach „Om“ oder kochen nach Sternzeichen, Blutgruppen oder Mondphasen.

Auch der Ernährungssoziologe Daniel Kofahl sieht die Gefahr, „dass die Idee der ,Intuition‘ gerne von Fast-Food-Spiritualisten und von Faulenzern missbraucht wird. Wer sich selbst über- und das Handwerk des Kochens unterschätzt oder wer glaubt, seiner inneren Diddelmaus als infantilem Krafttier am Herd Ausdruck zu verleihen, der ,lernt‘ nicht kochen.“ Dennoch gebe es keinen Grund, „Intuition als solche zu verteufeln oder schlechtzureden“. Intuition sei in einer komplexen und auch kulinarisch spannenden Welt „durchaus ein probates Mittel, um zügig und erfolgreich zu agieren“. Allerdings erfordere eine brauchbare kulinarische Intuition, die dem sturen Kochen nach Rezept überlegen ist, jahrelanges Training. Intuition erlange der Mensch nicht „durch den Sitzschein in zwei gendersensiblen Seminaren und nicht durch geistige Beschränktheit, sondern mittels jahrelangem Beobachten, Tun, Scheitern“. Das bedeute üben, üben, „und das alles immer wieder und immer am Limit“. Letztendlich sei Intuition „als Leichtigkeit des Entscheidens und Handelns eine im Schweiße des Lebens erworbene Kunstfertigkeit und kein kostenloses Giveaway der Konsumkultur“.

Scheitern als Chance

Doch zur Skepsis besteht kein Grund, wenn es sich um einen Buchtitel der britischen Autorin Niki Segnit handelt. Am 6. November hatte ich an dieser Stelle ein älteres Werk von Segnit empfohlen.

Durch Zufall wurde ich neulich auf das acht Jahre später erschienene Buch von Segnit aufmerksam. So wie sie einst 99 Aromen akribisch durchdeklinierte, tut sie es nun mit ganzen Gerichten und Produktgruppen. Für besagte „Intuition“ finden sich in dem Buch diverse griffige und auch überraschende Beispiele. Da ist der Blick in den Kühlschrank und in die Vorratskammer: Was ist noch da, was kann man daraus machen? Oder der Gang über den Markt, auf dem man saisonale Genüsse, die einen anziehen, ruhig kaufen soll – auch wenn man noch nicht so genau weiß, was man mit ihnen eigentlich anstellen will. Da landet dann schon mal Kastanienpüree in der Maispolenta. Oder Geschmackserlebnisse auf Reisen, mit Zubereitungsarten, die man kaum in einem gängigen Kochbuch finden wird. Auf die Idee, einen Frittierteig mit Coca-Cola-Sirup herzustellen, kommt schließlich auch nicht jeder. Dazu gehört natürlich die Lust auf Experimente, die gerne auch mal schief gehen dürfen. „Seine eigene Version eines Gerichtes zu kreieren, ist eine Frage von Trial and Error. Sie werden es mehrmals zubereiten müssen, bis es richtig schmeckt.“ Wenn die Schokoladen-Genoise im Ofen zu einem Pfannkuchen mutiert, gilt es, „Selbstvergebung zu üben“. Denn dieses Gericht „musste sterben, damit seine Nachfolger das Licht der Welt erblicken können“.

Die Welt braucht mehr Bohneneintopf

Das Buch besteht aus 12 Kapiteln. Natürlich gibt es jeweils Grundrezepte und mehr oder weniger unverzichtbare Techniken für Brot, Kuchen Suppen, Soßen usw. Doch dann wird es freihändig und manchmal ziemlich wild. Bei Fonds, Suppen und Eintöpfen läuft Segnit dabei zu ganz großer Form auf. Ihre Recherchen hätten unter anderem ergeben, „dass die Welt dringend mehr Rezepte für Bohneneintopf braucht“. Bohnen mit Meeresfrüchten, mit Stockfisch, mit Honig, Tomaten und Fetawürfeln – alles geht, wenn man weiß, wie. Und dafür sorgt die Autorin. Das gilt auch für einen Fond aus Erbsenschalen – wirklich sensationell, wie ich beim Nachkochen feststellen konnte. Auch ein Fond aus Shiitake-Pilzen und Algen steht auf meiner To-do-Liste. Und für Gemüsesuppen gilt: Das oftmals als plump und grob verschriene Pürieren von verschiedenen weichgedünsteten Gemüsen (dürfen gerne auch Reste anderer Gerichte sein) bietet unglaublich viele Variationsmöglichkeiten und sensationelle Geschmackserfahrungen.

Süßspeisen mal anders

Süßmäuler werden ebenfalls ausgiebig bedient und auf viele spannende Fährten geschickt. Unter anderem gibt es Schokoladensoßen, -pralinen und -mousses mit abenteuerlich anmutenden Zutaten wie After Eight, Rosmarin, Blauschimmelkäse, Estragon oder Senf. Bei Sorbets und Eiscreme locken ebenfalls unzählige Überraschungen. Abgerundet wird das Buch mit einem riesigen Quellenverzeichnis, einer imposanten kulinarischen Bibliografie und einem sehr übersichtlichen Register.



Was den Genuss dieses Buches weiter antreibt, sind die amüsanten Anekdoten zu den einzelnen Rezepten und der ziemlich britische Humor, der sich durch Segnits kulinarische Ausflüge zieht. „Intuitiv kochen“ ist eine pure Ode an den Genuss und die Lebensfreude. Wer dazu einen gewissen Draht hat, sollte sich dieses erhellende Vergnügen jedenfalls nicht entgehen lassen.

Niki Segnit: „Intuitiv kochen“. Berlin Verlag/Piper, Oktober 2019. 720 S., 40 €