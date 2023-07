So erreichen Sie Axel Brüggemann:

Axel Brüggemann ist Musikjournalist und lebt in Bremen. Zuletzt erschien der von ihm herausgegebene Band „Wie Krach zur Musik wird“ (Beltz&Gelberg-Verlag)

Wenn die Politik sich wandelt, wandelt sich auch die Kultur. Jahrelang war Berlins Kulturszene so unantastbar wie die Regierung selbst – besonders die große Nische der klassischen Musik. Bereits vor der Wende galt die Hauptstadt als intellektuelles Schaufenster der Systeme: Zwischen Häusern wie Staatsoper und Deutscher Oper tobte ein kalter Kulturkrieg, und nach dem Mauerfall schien der Osten zunächst zu profitieren. Auch weil die Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim einen genialen Kosmopoliten als Chef bekam. Er hat nicht nur die ebenso legendäre wie klapprige Staatskapelle zu einer ernsthaften Konkurrenz der Berliner Philharmoniker aufgebaut (in einer Zeit, in der das West-Orchester unter Simon Rattle schwächelte), sondern auch die Oper zum Wohnzimmer der internationalen Klassik-­Welt verwandelt.

Barenboim hat die Staatsoper durch Qualität legitimiert und durch sein politisches Engagement renoviert. Klar, dass selbst Berlins linker und pragmatischer Kultursenator Klaus Lederer an ihm festhielt, als der alte Mann kurz wackelte: öffentliche Vorwürfe von Führungsschwäche, Wutanfällen und ungerechter Willkür. Lederer saß all das aus, verlängerte Barenboims Vertrag und stützte so die Statik der Hauptstadtkultur.