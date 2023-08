Oder etwa nicht? Was wird heute eigentlich in deutschen Kirchen gepredigt? Da nur etwa 5 Prozent der Kirchenmitglieder die Messe besuchen, ist das ein echtes Geheimnis. Zeit also, nachzusitzen und die Gedankenwelt deutscher Pfarrer und Pastoren kennenzulernen. Ich entscheide mich darum, sechs verschiedene Gemeinschaften zu besuchen; und das in Berlin, wo Christen längst nicht mehr die Mehrheit stellen. Druck und Konkurrenz sind also gegeben und somit ideale Voraussetzungen, um durch gelungene Messen Mitglieder zu halten.