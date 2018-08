Wenn da nicht diese andere Wirklichkeit wäre, in welcher der Sommer kein Sommer, sondern nur ein glühender Vorbote des sich offenbar immer weiter beschleunigenden Klimawandels ist, der uns alle eher früher als später umbringen wird. Die Wirklichkeit, in der die ausgedörrten Wälder brennen und die Ernte vernichtet wird, in der die Igel verdursten und die Menschen durchdrehen, in der das Wasser mancherorts knapp wird und wir schon morgens nass geschwitzt und geschlaucht aufwachen. Welche Wirklichkeit ist die richtige? Oder gibt es doch mehrere und diese sind gleichzeitig richtig? An der Beantwortung dieser einfachen Frage zeigt sich, wie jemand gestrickt ist und wie er tickt.