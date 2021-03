Erstmals gibt es im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der seit 2010 schwelenden Missbrauchskrise der Katholischen Kirche in Deutschland gravierende personelle Konsequenzen. Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, früherer Personalchef im Erzbistum Köln, bietet dem Papst seinen Rücktritt an. Zuvor hatte Woelki gestern unmittelbar nach Vorstellung des Gutachtens seinen Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der lange Generalvikar unter Kardinal Joachim Meisner war, zunächst von allen Aufgaben entbunden. Dieser hat in der Folge auch Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Zugleich hat Woelki Günter Assenmacher, der seit 25 Jahren das Kölner Kirchengericht leitet, von seinen Aufgaben freigestellt. Damit sind erstmals hochrangige Amtsträger der Kirche in Deutschland für Fehlverhalten innerkirchlich zur Verantwortung gezogen worden – wenn auch noch vorläufig.