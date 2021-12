„There’s no such thing as society“, stellte einst Margaret Thatcher fest. Und natürlich hatte Thatcher recht. Es gibt keine Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist eine soziale Konstruktion. Deshalb auch können Gesellschaften keine Interessen haben, keine Werte und keine Ziele. Und auch das Wohl von Gesellschaften kann man nicht fördern. Immer nur das Wohl Einzelner.

Aber das berühmte Zitat von Thatcher geht noch weiter. Die Premierministerin fuhr fort: „There are individual men and women and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look after themselves first.” Auf Deutsch: Es gibt nur einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien. Keine Regierung kann etwas tun, außer durch Menschen. Und die Menschen müssen zunächst einmal auf sich selber achten.

Individuum geht vor Kollektiv

Dieser liberale Individualismus ist eine Errungenschaft der Moderne. Andere Maßstäbe galten in vormodernen Zeiten. Da zählte nicht der Einzelne, da zählte die Dynastie, das Reich, die Familie. Selbst der Herrscher zählte eigentlich nicht, zumindest nicht als Individuum. Und auch die Moderne brauchte zwei Jahrhunderte und gigantische Leichenberge, um sich endgültig klarzumachen, dass das Glück des Einzelnen nur im äußersten Notfall einer höheren Idee geopfert werden darf. Individuum geht vor Kollektiv, Einzelner vor Gemeinwohl.

Seit Corona wird diese einfache Regel liberaler Gesellschaften in Frage gestellt. Mehr noch: Sie wird ganz offen hintergangen. Und das nicht nur von ein paar hysterischen Twitterern, die unter dem Schlachtruf „Follow the Science“ am liebsten ein mehr oder minder autoritäres Gesundheitsregime führen würden, sondern zunehmend auch aus den Führungsetagen der Politik und – das ist das eigentlich Alarmierende – das Bundesverfassungsgericht. Denn dessen Entscheid von Anfang der Woche lief im Grunde auf die Formel hinaus: Es geht nicht um das individuelle Wohl des Einzelnen, sondern man muss das Große und Ganze im Auge behalten. Von einem Gericht, dessen Aufgabe es ist, den Geist einer Verfassung zu schützen, der ganz klar auf den Schutz unhintergehbarer Individualrechte abzielt, ein erstaunlicher Beitrag. In Artikel 19, Absatz 2 heißt es daher ausdrücklich: „In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.“ Genau dieser Wesensgehalt wird aber angetastet, wenn man bereit ist, fundamentale Grundrechte für einen hilflosen Aktionismus außer Kraft zu setzen und etwa Ausgangssperren erlässt, die erkennbar keinerlei direkten Einfluss aus das Infektionsgeschehen haben.

Allgemeinwohl als Totschlagargument

Eben weil die individuellen Freiheitsrechte im Mittelpunkt liberaler Gesellschaften stehen sollten, dürfen diese nicht mit Blick auf vage Wirkungsvermutungen oder gar ein diffuses Allgemeinwohl eingeschränkt werden. Die Grundrechte eines Einzelnen lassen sich nur mit Blick auf die Grundrechte konkreter anderer Einzelner einschränken. Klassisches Beispiel: Pflegekräfte. Eine einzelne Pflegekraft gefährdet die Gesundheit eines Patienten, wenn sie sich nicht impfen und testen lässt. Zudem wird niemand gezwungen, Pflegekraft zu werden. Hier ist eine Impfverpflichtung also angemessen.

Nicht angemessen hingegen ist es hingegen, die Grundrechte eines Einzelnen, nennen wir ihn Karl Müller, außer Kraft zu setzen, weil möglicherweise und unter gewissen Umständen vielleicht das Allgemeinwohl gefährdet sein könnte. Ein solch laxer Umgang mit Grundrechten verbietet sich.

Das Gemeinwohl, das insbesondere in Corona-Zeiten so penetrant beschworen wird, ist ein Phantasma. Es ist eine Worthülse. Denn ein Gemeinwohl gibt es nicht, schon gar nicht in heterogenen Gesellschaften, in der es sehr unterschiedliche Ängste, Werte und Ideale gibt. Aus diesem Grund darf der Saat nur minimale und zeitlich begrenzte Zwangsmaßnahmen erlassen. Grundsätzlich hat aber zu gelten: Individualrecht geht vor „Allgemeinwohl“.

Daran muss man erinnern, weil der Rückgriff auf das angebliche „Allgemeinwohl“ zunehmend als Totschlagargument missbraucht wird. Er ist der bigotte Appell all jener, die gerne vom Mitmenschlichkeit und Solidarität reden, aber Gehorsam meinen. Der permanente Rückgriff auf das Allgemeinwohl ist nichts anderes als ein in süßlichen sprachlichen Zuckerguss eingekleisterter Befehl. Er soll auf scheinheilige Art jene, die einfach auf ihre Grundrechte bestehen, als empathielose Egoisten entlarven. Ein verräterisches Manöver. Denn das Wesen und der Wert liberaler Gesellschaften besteht genau darin: individuelle Werte, und seien sie egoistisch, höher zu erachten als kollektivistische. Und genau deshalb muss der Staat – anders als der designierte Kanzler annimmt – sehr wohl rote Linien beachten, nämlich immer dann, wenn die Grundrechte des Einzelnen tangiert sind.