Alles war vorbereitet: Die Gläser sorgfältig gespült und poliert, die beiden Rotweine geöffnet und temperiert, die dazu passende Speise im Ofen. Natürlich hatten die immer neuen Horrorbilder aus Israel auch mich nicht kalt gelassen, aber lautet das sehr ernstgemeinte Motto dieser Kolumne nicht „Genuss ist Notwehr“? Was ja ein Plädoyer sein soll, sich inmitten einer von Hunger, Kriegen und Naturkatastrophen geplagten Welt und einer erschreckenden gesellschaftlichen Zerrüttung in Deutschland die Freude am Genuss in vielen Facetten zu bewahren, um nicht in Trübsinn und Agonie zu verfallen.