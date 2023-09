Man muss auch mal Glück haben. Wie zum Beispiel einen wolkenlosen Himmel, wenn man in einer Flughöhe von nur 6000 Metern über die Alpen schwebt, bevor die kleine Turboprop-Maschine (80 Plätze) sanft zum Landeanflug im Talkessel von Bozen ansetzt. Düsenjets könnten hier gar nicht starten und landen.

Wenn man – egal mit welchem Transportmittel – von Österreich kommend die Alpen in Richtung Italien überquert hat, wird man stets zweisprachig begrüßt: „Benvenuto in Alto Adige“ und „Willkommen in Südtirol“. Und schnell merkt man, dass dies keine besondere Geste für die zahlreichen deutschen und österreichischen Touristen ist, die die Region besuchen.

Sondern Teil der konsequenten Zweisprachigkeit in allen öffentlichen Institutionen und auch im Alltag der autonomen Provinz, die zwar Bestandteil des italienischen Staates ist, aber deren Bewohner überwiegend Deutsch als Muttersprache und entsprechende Bindungen an die deutsche Kultur haben. Über 600 Jahre Geschichte als Teil des „Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation“ und anschließend der k.u.k. Donaumonarchie Österreich-Ungarn lassen sich eben nicht durch Grenzverschiebung auslöschen.

„Alpenmetropole“ mit ganz eigenem Charme

Das besondere Flair der Provinzhauptstadt mit ihren 105.000 Einwohner – insgesamt sind es in Südtirol rund 530.000 – erfasst man intuitiv sehr schnell. Der schon im Mittelalter bedeutsame Handelsplatz Bozen hat sich als „Alpenmetropole“ zu einer modernen, lebendigen europäischen Stadt entwickelt, die außer der malerischen Altstadt, dem atemberaubenden Panorama aus manchmal schneebedeckten Gipfeln, grünen Tälern, üppig bewachsenen Weinbergen und einer mit rund 40 Anlagen weltweit einmaligen Burgendichte auch eine renommierte Universität, ein Technologie- und Gründerzentrum und zahlreiche Industriebetriebe aufzuweisen hat.

Es sind die Kleinigkeiten, die einen in Bozen eintauchen lassen. In einer Weinbar am großen Obstmarkt (auf dem sich auch 5 (!) Schinken- und Speckstände befinden), wird ein großartiger, knochentrockener Gewürztraminer aus Tramin ausgeschenkt. Hinterher kann man noch etwas Schüttelbrot mit Hirschsalami und Ziegen-Bergkäse verspeisen. Das Gerücht, dass es in Südtirol gelegentlich was Anständiges zu essen und zu trinken gibt, scheint sich schnell zu bestätigen. Und auf dem großen, mehrtägigen Stadtfest gibt es ein fröhliches, entspanntes Miteinander von Blaskapellen, Spielmannszügen von Gebirgsschützen und heimischen Rockbands.

Kurze Wege ins idyllische Umland

Es ist genau diese rundum entspannte Atmosphäre, die Bozen gerade für einen dauerstressgeplagten Berliner fast zu einem „Kurort“ macht. Auch weil man staunend erleben kann, dass es tatsächlich möglich ist, eine recht verdichtete Innenstadt ohne kleinere und größere Müllansammlungen zu organisieren. Und dass Fußgängerzonen nicht zwangsläufig fast ausschließlich von öden Filialketten gesäumt werden müssen.

Wem selbst das mal ein bisschen zu trubelig wird, der kann sich in sehr kurzer Zeit an idyllische Orte im bergigen Umland begeben. Etwa mit der Rittner Seilbahn, die vom Rand der Innenstadt über Weinberge nach Oberbozen schwebt und einen atemberaubenden Blick auf das Etschtal bietet. Aber auch bis zum Eisacktal oder der Kurstadt Meran ist es nicht sonderlich weit. Und dass Südtirol sowohl ein Ski- als auch ein Wanderparadies ist, hat sich wohl schon rumgesprochen.

Tiefe Wunden heilen langsam, aber stetig

Natürlich ist Südtirol keine Insel der Seligen. Der Tourismusboom, der erheblich zum Wohlstand der einstmals armen Provinz beigetragen hat, schafft inzwischen auch massive ökologische und infrastrukturelle Probleme. Vor allem in saisonalen Stoßzeiten lauert der Verkehrsinfarkt an vielen Ecken, wozu auch die Rolle als Transitregion auf dem Weg weiter in den Süden maßgeblich beiträgt. Man will da an vielen Punkten gegensteuern, und das wird wohl auch höchste Zeit.

Auch der Obstanbau, der seit langer Zeit ein wichtiges Standbein des Südtiroler Exports ist, hat strukturelle Probleme, vor allem durch wachsende Billigkonkurrenz auf dem europäischen Markt. Und natürlich sind die tiefen Wunden, die durch die 1919 als Folge des Ersten Weltkriegs endgültig besiegelte Annexion Südtirols durch Italien entstanden sind, noch lange nicht vollständig verheilt.

Nach langen Phasen einer brutalen „Italienisierungspolitik“ bis hin zum Verbot der deutschen Sprache in Kindergärten, Schulen und Behörden und entsprechendem, auch militanten Widerstand, auf den dann mit noch schärferer Repression geantwortet wurde, trat 1972 endlich ein weitgehendes Autonomiestatut für Südtirol in Kraft, das später noch mehrmals nachjustiert wurde und wohl auch künftig wird.

Aber der langanhaltende Konflikt zwischen Italien und Österreich um den Status der Provinz, der mehrmals auch die Vereinten Nationen beschäftigte, ist seitdem zumindest formal befriedet, und es gibt inzwischen auch eine institutionelle Kooperation als Europa-Region Tirol-Südtirol-Trentino.

Großes Kino für alle Sinne

Wie bereits erwähnt: Südtirol ist nicht nur wunderschön und landschaftlich vielfältig, sondern wirkt auf den Besucher auch extrem entspannt. Wohl auch, weil man nicht nur nachlesen kann, sondern spürt, dass sich diese einst von feudalen Strukturen, sumpfigen Tälern und kargen Bergdörfern geprägte Provinz in vergleichsweise kurzer Zeit zu einer der wohlhabendsten Regionen der gesamten EU entwickelt hat. Südtirol ist Balsam für die Seele, großes Kino für alle Sinne und auch ein riesiger Festplatz für Freunde kulinarischer Genüsse.

Um letzteres ging es bei meiner (erstmaligen) Südtirolreise, die vom Südtiroler Weinbauverband organisiert wurde, auch in erster Linie. Doch zu Südtiroler Wein und Südtiroler Speck gibt es so viel zu erzählen, dass mir das einen eigenen Artikel wert ist, der ebenfalls an dieser Stelle erscheinen wird.

Aber schon mal vorweg die Empfehlung, vor allem an jene, die noch nie da waren: Unbedingt besuchen! Und sich vielleicht auch die stressige Anfahrt mit dem PKW über den Brenner-Pass ersparen. Denn es gibt – so die Deutsche Bahn AG es hinbekommt – gute Bahnverbindungen, und natürlich auch die lustigen Turbopropmaschinen von SkyAlps, die Bozen von Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Kassel aus direkt anfliegen.