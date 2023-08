So erreichen Sie Daniel Gräber:

Jetzt hat auch RTL seinen Medienskandal. In der Sendung „Explosiv Weekend“ lief dort am 5. August ein Beitrag über den deutsch-vietnamesischen Sänger Trong Hieu, der beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) auf Platz vier im deutschen Vorentscheid landete. „Explosiv“-Moderator Maurice Gajda trat in dem Beitrag als Reporter auf, traf den Sänger und dessen Freunde.

Vor der Kamera las Gadja ihnen eine abfällige Äußerung der ehemaligen AfD-Chefin Frauke Petry vor, die – nach allem, was bisher bekannt ist – offenbar frei erfunden war. Petry ließ das nicht auf sich sitzen. Nun musste RTL gravierende Fehler einräumen und hat den Moderator vor die Tür gesetzt.