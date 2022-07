So erreichen Sie Ulrike Moser:

Vielleicht sollte man sich, um zu verstehen, warum es der Frauenfußball in Deutschland so schwer hat, erst einmal dem Männerfußball widmen, obwohl es dieses Wort nicht gibt. Es gibt Frauenfußball und Fußball, und damit ist schon eine ganze Menge gesagt. Die Verbindung von Mann und Fußball erklärt sich aus sich selbst, aus dieser so besonderen Beziehung des Mannes zum Ball. Die mitunter die dauerhafteste, leidenschaftlichste und romantischste im Leben eines Kerls ist.

Fußball macht aus Männern andere Wesen. Selbst die verstocktesten, die auf die Frage, wie es Ihnen geht, nur ein gemurmeltes „Muss ja“ herausbringen, können auf einmal abendfüllende Vorträge über Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, Kreuzbandrisse, anstehende Transfers selbst bei nahezu unbekannten Zweitligisten halten. Männer, die glauben, wenn sie ihre Freundin „Schatzi“ nennen, den Höhepunkt jeglicher Gefühligkeit erreicht zu haben, legen mit dem Anpfiff ihre Rüstung ab, verfallen in einen emotionalen Ausnahmezustand, jubeln und juchzen, wenn es gut läuft. Und läuft es schlecht, fluchen sie, und manchmal schluchzen sie hemmungslos.