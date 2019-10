Herr Aust, Sie haben für Welt.de eine aufwendige Filmreportage über die Flüchtlingskrise 2015 und die „Völkerwanderung“ vorgelegt, mit eindrücklichen Bildern und Statements der Migranten. Die letzten beiden Teile werden vom kommenden Sonntag an zu sehen sein. Wie kamen Sie an das Material?

Für den Sender N24, der jetzt „Welt“ heißt, schickten wir am 28. Oktober 2015 bis 2018 ein Dutzend Kamerateams mit Reportern für 24 Stunden an die neuralgischen Punkte der Migration – etwa an die Ägäis, in die Türkei, zur Insel Lesbos, in Flüchtlingslager. Daraus entstand eine Reportage. Dieses Bildmaterial floss nun ein.