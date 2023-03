So erreichen Sie Butz Peters:

Dr. Butz Peters ist Publizist und Rechtsanwalt in Dresden. Er ist einer der führenden deutschen Experten zur Geschichte der RAF und hat mehrere Bestseller zum Thema Innere Sicherheit geschrieben.

„Remmo-Bingo“: So nennen Prozessbeobachter die überschaubare Variation der Antworten auf die Fragen, mit denen Gericht und Staatsanwaltschaft die „Glaubhaftigkeit“ der Geständnisse der Angeklagten überprüfen wollen. Einen „Bingo“-Punkt bekommt, wer in den Zuschauerreihen als erstes zutreffend tuschelt, welche der vier Standartantworten seitens des Verteidigers nun dieses Mal geäußert werden, um zu begründen, dass er inhaltlich nichts oder so gut wie nichts Neues hinzufügen kann.

Antwort A: Keine Erinnerung mehr. B: Keine Wahrnehmung – von dem nachgefragten Aspekt hat mein Mandant nichts mitbekommen. C: Keine Aussage, weil sie zu einer Drittbelastung führen könnte. Oder D: Was Rabieh Remo (der als erster aussagte und Nachfragen beantwortete) erklärt hat, stimmt. Mehr kann mein Mandant nicht sagen.