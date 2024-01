Essen wie Gott in Frankreich kann sich zwar auch hierzulande nicht jeder leisten. Aber man kann immerhin aus einem schier unerschöpflichen Angebot an Kochbüchern und Online-Portalen wählen, die einem die Welt der gehobenen Küche vermeintlich näherbringen. Bei „Essen wie in den Slums von Bogota“ oder „Essen wie in der Sahelzone“ sieht das anders aus.

Das ist verständlich, denn die Schilderung von bitterer Armut und Überlebensstrategien gegen den Hunger macht eher Angst als Appetit. Armut und der damit verbundene Erfindungsreichtum bei der Suche nach Proteinquellen aller Art taugen nicht zur Verklärung als „bodenständig“ oder „naturverbunden“. Wer keinen materiellen Zugang zu herkömmlichen Nutztieren und veredelten Ackerprodukten hat, muss andere Wege finden, um seine Ernährung zu sichern.

Grüne Moral und milde Spenden helfen nicht

Vieles was Huguette Couffignal in ihrem 1970 auf Französisch erschienenen Buch „Die Küche der Armen“ beschreibt, war seinerzeit in den urbanen Metropolen entweder unbekannt oder verpönt. Es passte nicht in die Welt der „Haute Cuisine“ mit hochwertigen Zutaten und möglichst raffinierten Zubereitungsarten. Und es passte auch nicht in die Welt der urbanen Alltagsküche mit ihren preiswerten Schweineschnitzeln, Brathähnchen und Gemüsekonserven. „Grüne“ Standards wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Tierwohl, vegetarische und vegane Ernährung und biologisch zertifizierte Landwirtschaft waren noch keine Kampfbegriffe und Glaubensfragen.



Zuletzt in „Genuss ist Notwehr“ erschienen:



Was Armut und Hunger in der damals so genannten „Dritten Welt“ (heute heißt das „Globaler Süden“) betrifft, wurde – vor allem in der Weihnachtszeit – gerne für „Brot für die Welt“ und ähnliche Initiativen gespendet, damit in bestimmten Teilen der Welt wenigstens möglichst jeder seinen Hirsebrei, seinen Sack Mehl oder ein paar Hilfsmittel zur landwirtschaftlichen Bodennutzung erhält. Was natürlich nie wirklich funktioniert hat und auch heute nicht funktioniert. Aber wie genau sich vom Hunger bedrohte oder einfach nur sehr arme Menschen ernährten, wollten wir eigentlich nicht wissen – und essen wollten wir das auch nicht.

„Armengerichte“ als hippes Luxussegment

Das hat sich inzwischen geändert. Traditionelle „Armengerichte“ sind – entsprechend verfeinert – längst in den gehobenen Küchen der reichen Länder adaptiert worden. Mit dem Hinweis auf ihren Ursprung wird Authentizität suggeriert und wie ein Gütesiegel entsprechend vermarktet. Doch die Rezepte, die Couffignal in ihrem Buch zusammengetragen hat, fallen nicht in die Kategorie der mittlerweile zum Gaumenschmaus aufgewerteten Armenküche.

Das Buch ist ausgesprochen spannend, aber auch verstörend. Vollkommen nüchtern und ohne den permanent barmenden Zeigefinger beschreibt die Autorin die Realität von Menschen, für die Ernährung buchstäblich ein Kampf ums Überleben ist. Sie zelebriert auch nicht die Bewunderung für die „edlen Wilden“ und die Faszination für das „naturverbundene Leben“, wie sie in den Überflussgesellschaften mitunter in esoterischen und anderen Kreisen gepflegt wird.

Couffignal berichtet vielmehr von Menschen, die mangels Alternativen buchstäblich „Gras fressen“, und wenn selbst das nicht mehr zur Verfügung steht, auch zu Brei verarbeitete Erde zu sich nehmen, um wenigstens das Hungergefühl einzudämmen. Auch ihre Ausführungen zum Verzehr von Heuschrecken, Termiten, Raupen, Larven und Würmern lassen wohl nur wenigen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Tierfutter und Bio-Sprit statt Nahrungsmittel

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste ist eine Mischung aus Essay und Reisebericht, denn „Die Küche der Armen“ ist vor allem Ergebnis von ausgedehnten Erkundungen auf allen Kontinenten (außer Australien). Vieles hat sich seit 1970 verschoben. In einigen Regionen gab es seitdem deutliche Fortschritte bei der Armuts- und Hungerbekämpfung, dafür wurden andere Teile der Welt von dramatischen Hungerkrisen erfasst. Die Ursachen sind bekannt: auf der einen Seite immer neue Kriege und Bürgerkriege und entsprechende Migrationsbewegungen. Auf der anderen die wachsende Nutzung von Ackerflächen für den Anbau von Tierfutter und Energiepflanzen für „Bio-Sprit“.

Den armen Menschen in den betroffenen Regionen wurde und wird damit die Ernährungsgrundlage entzogen. Rund 80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen werden derzeit direkt oder indirekt für die Fleischproduktion verwendet. Damit werden aber nur elf Prozent des weltweiten Kalorienverbrauchs gedeckt. Dazu kommen die vor allem in den Ländern des globalen Südens schon jetzt dramatischen Auswirkungen des Klimawandels vor allem durch signifikant häufigere Dürre- und Überschwemmungskatastrophen.

Rezepte ohne Küchenlatein

Trotz dieser in ihrer Dramatik relativ neuen Entwicklungen ist Couffignals Buch alles andere als „veraltet“. Vielmehr schärft es den Blick auf die Strukturen und Erscheinungsformen des Hungers. Über die Autorin ist wenig bekannt. Sie hat in Frankreich in den 1960er Jahren einige Kochbücher veröffentlicht, aber biografische Daten sind laut Verlag nicht auffindbar.

Vergleichsweise deutlich bekömmlicher ist der zweite Teil des Buches, der dreihundert Rezepte umfasst. Kurz und präzise aufgeschrieben, ohne jegliches „Küchenlatein“ und ohne „Verfeinerungen“, dafür aber stets mit einordnenden Bemerkungen zu Herkunft und Hintergrund. Es beginnt mit Brot aus Mehl (auch Erbsen- oder Hirsemehl) und Wasser sowie diversen Getreidespeisen, oftmals auf Maisbasis. Weiter geht es mit zahlreichen Reisgerichten, bei denen Gewürze oder auch Hülsenfrüchte eine zentrale Rolle spielen. Dazu kommen Suppen aller Art, zumeist dem Prinzip der Resteverwertung folgend.

Großen Raum nehmen Pflanzen und Gemüse ein, denn essbar sind immerhin 30.000 Pflanzenarten, von denen aber nur rund 150 eine relevante Bedeutung im globalen Handel haben. Beschrieben werden u.a. Gerichte mit Brotfruchtbaum, Taro-Wurzeln, dem Mark der Sagopalme oder Wasserkastanien. Und Soja war und ist für viele Menschen eben kein Tierfutter, sondern Grundlage der Nährstoff- und Vitaminversorgung.

Essen als Überlebensstrategie

Bei den Fleischgerichten fällt auf, dass so ziemlich alle Teile von Tieren verwendet werden, denn die Armen konnten sich kaum erlauben, allzu wählerisch zu sein. Hühnerfüße und Elchmägen sind in Mitteleuropa wohl eher schwer zu vermarkten. Das gilt auch für Eidechsen, Schlangen, Ratten, Hamster und die in Teilen Südamerikas sehr beliebten Meerschweinchen. Bei anderen Tieren, wie etwa Robben, Walrossen und Bären, sorgt deren in den Regionen der Inuit übliche Verzehr hierzulande sogar für Abscheu und Empörung bei wohlgenährten Wohlstandsbürgern.

Und so blättert man sich staunend durch die Rezepte. Wahrscheinlich mag hier kaum jemand die in vielen Teilen der Welt unerschwingliche Butter durch Hammelfett ersetzen oder sich an gerösteter Schweinehaut laben. Doch diese Rezepte sind nicht den Bedürfnissen von Feinschmeckern geschuldet, sondern entstanden als Schilderung nackter Überlebensstrategien. Was nicht heißt, dass es nicht auch überraschende Anregungen gibt, um den eigenen Geschmackshorizont zu erweitern. Aber vor allem erweitert das Buch – und dabei vor allem der erste Teil – den Horizont. Nämlich hinsichtlich der Frage, wie der Hunger in der Welt überwunden werden könnte.



Huguette Couffignal: Die Küche der Armen. Mit 300 Rezepten aus aller Welt; 384 Seiten; Klappenbroschur mit Fadenheftung; März Verlag 2023; 26 Euro; ISBN: 978-3-7550-0018-1