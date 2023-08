So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Irgendwann wird es wohl vorbei sein. So, wie eben alles irgendwann vorbei ist. Complet! Finito! Und dann wird die Weltgeschichte als „Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit“ (Hegel) einfach weitergehen – allen neuen Normalitäten und jeglicher Performanz-Politik zum Trotz. So, wie die Freiheit es eben immer schon getan hat. Auf den 8. folgt der 9. Thermidor; und die Viererbanden stürzen, so wie Täuferkönige und Albigenser gehen, wie Parteisekretäre sich wegstehlen und falsche Propheten das Weite suchen.

Doch jedes Erwachen hat eben auch einen Preis – selbst das der „Wokisten“ und der vermeintlich längst schon „Aufgewachten“. Diesen Preis aber sieht man zumeist erst hinterher. Die Herrschaft der Jakobiner etwa, der „la Grande Terreur“ in der leider noch immer viel zu jungen und fragilen Geschichte der Demokratie, zeichnete sich ja nicht nur dadurch aus, dass binnen eines Jahres vermutlich 300.000 Menschen verhaftet und von diesen wiederum 17.000 hingerichtet wurden. Weit schlimmer war oft das Fallbeil der Seele; die schmerzlich empfundene Dissonanz im einstmals so wohltuenden Akkord aus Liberté, Egalité, Fraternité. Vielleicht hat kein österreichischer Kanonier und kein preußischer Husar dem republikanischen Schwur so sehr die Kehle zerschnitten, wie der Messerschleifer der Guillotine.