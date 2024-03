In einer Zeit, in der viele den Eindruck haben, alles werde schlechter, scheint ein Buch über die Notwendigkeit, optimistischer in die Zukunft zu blicken, fast schon deplatziert. Zukunftsoptimismus ist in Deutschland eher etwas für die Sorte Bücher, die man in den Regalen üblicherweise unter der Rubrik „Lebenshilfe“ findet.