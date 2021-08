Professor Dr. Christian Schubert ist Psychoneuroimmunologe. Seit 1995 ist er als Leiter am Aufbau des Labors für Psychoneuroimmunologie (PNI) an der Medizinischen Universität Innsbruck beteiligt. Schubert ist Autor zahlreicher Bücher, darunter: Was uns krank macht – Was uns heilt: Aufbruch in eine neue Medizin.

Professor Schubert, im Grundgesetz ist der Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bürger verankert. Für die Corona-Pandemie wurde das sehr ernst genommen. Sehen Sie eine Überbetonung des Körperlichen zulasten der Psyche?