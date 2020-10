Zwischen schlimm und schlimmer klafft ein Graben. Den etwa kann man bemerken, wenn man sich den Zustand der deutschen Literatur während der Corona-Krise anschaut. Betrachtet man alleine die Absatzzahlen der verlegten Bücher, dann muss es wahrlich schlimm um die deutsche Literatur- und Verlagsszene stehen. Bereits im April gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekannt, dass sich der Schaden, den die Branche allein durch den Corona-Lockdown erlitten habe, am Ende vermutlich auf eine Milliarde Euro summieren lassen werde. Fürwahr, das ist schlimm!

Und doch, im Vergleich zu den bildenden oder den darstellenden Künsten geht es immer noch schlimmer; ja, im Vergleich zu jenen Ausfällen, die andere Kulturschaffende derzeit erleiden müssen, geht es der Literatur vielleicht sogar richtig gut. Nicht nur werden viele Leseratten den zurückliegenden Lockdown mit der Lektüre oder zumindest der Neuordnung ihrer Bücherstapel überbrückt haben, auch sind Schriftsteller nicht notgedrungen auf direkten Kontakt mit ihrem Publikum angewiesen und können von daher ihr ohnehin meist hart verdientes Brot noch kraftvoll verzehren.

Verleihung ohne Publikum

Nichtsdestotrotz: Dass die Verleihung des Deutschen Buchpreises, die in diesem wie auch in den vergangenen Jahren im Kaisersaal des Frankfurter Römers stattfand, pandemiebedingt ohne Publikum über die Bühne gehen musste, hat die Vorfreude unter Veranstaltern und Nominierten ganz sicher getrübt. Dem Renommee des vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergebenen Preises aber hat das keinen Abbruch getan. Allein schon die vergangenen Preisträger, darunter Arno Geiger (2005 für „Es geht um uns“), Uwe Tellkamp (2008 für „Der Turm“) oder Eugen Ruge (2001 für „In Zeiten des abnehmenden Mondes“), haben den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis längst ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.

Im 15. Jahr seines Bestehens zählt er zweifelsohne zu den wichtigsten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Literatur. Mit einer ausgeklügelten Marketingstrategie und eines in die Länge gezogenen Vergabeverfahrens zieht er vermutlich längst ein ebenso großes Medienecho auf sich wie der Büchner-Preis oder der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Ende der Kritik

So ist denn auch die anfängliche Kritik unter Lesern wie Autoren vor Jahren bereits einem großen Lob gewichen. Gerade in Zeiten sinkender Auflagen, ist alles gut, was dem Medium Buch mehr Aufmerksamkeit bescheren kann. Und die fünf Nominierten, die es Mitte September auf die diesjährige Shortlist geschafft hatten (darunter Thomas Hettche mit seinem von der Kritik gefeierten Buch „Herzfaden“ und Deniz Ohde mit dem Roman „Streulicht“), haben schon vor der eigentlichen Preisvergabe die Neugier wecken können.

„Wir haben diese Bücher ausgewählt, weil wir fasziniert waren von den unterschiedlichen Form-Entscheidungen der Autoren“, erklärte Hannah Engelmann, Sprecherin der vergleichsweise jungen Jury, zu der in diesem Jahr unter anderem die Literaturkritiker David Hugendick, Felix Stephan und Katharina Borchardt gehörten. Obwohl sich, so Engelmann weiter, alle Autoren mit historischen Stoffen beschäftigt hätten, seien ihre Texte allesamt sehr gegenwärtig gewesen.

Eine Geschichte vom Widerstand

Am gegenwärtigsten aber, so erwies es sich am Montag, war dann am Ende der biografische Roman „Annette, ein Heldinnenepos“ der 1964 im hessischen Offenbach geborenen und seit vielen Jahren in Frankreich lebenden Autorin Anne Weber. Es ist die reale und mit großer Sprachgewalt verfasste Lebensgeschichte der 1923 in der Bretagne geborenen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir, die als Mitglied der Résistance zwei jüdische Jugendliche vor der Deportation retten konnte und die 1959 zu zehn Jahren Gefängnis wegen ihres damaligen Engagements für die algerische Unabhängigkeitsbewegung verurteilt wurde. Kurz: Es ist die Geschichte eines unbeugsamen und vorbildlichen Lebens, wie man es in unserer affirmativen Gegenwart so oft vermisst.

Es sei schlicht atemberaubend, so die Jury, wie frisch in dem Buch die alte Form des Epos klinge. Annette sei eine Geschichte voller Härten, die dennoch mit feiner Ironie erzählt worden sei. Und: „Es geht um nicht weniger, als um die deutsch-französische Geschichte als Grundlage für das moderne Europa.“ Vielleicht verbirgt sich hinter dem Deutschen Buchpreis 2020 also auch ein bisschen eine politische Entscheidung. Das aber ist in Anbetracht einer solch gewaltigen erzählerischen Kraft und der so einzigartigen und wichtigen Stoffgeschichte bereits jetzt vollends verziehen.