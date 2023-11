Was mich betrifft, so würde ich gerne auch über eine Obergrenze der Intendanten-Gehälter diskutieren. Aber das Leben ist bekanntlich kein Wünsch-dir-was, weshalb so ein Kriterienkatalog für den Anfang ja schon reichen würde. Und wenn wir schon dabei sind, an diesem Kriterienkatalog zu basteln, kommt es auf einen weiteren vielleicht nicht an. Mein Vorschlag: Ein Kriterienkatalog darüber, wie sich deutsche Politiker gegenüber der freien Presse zu verhalten haben; auf Basis des Grundgesetzes. Einen solchen könnte man dann auch Raab zukommen lassen. Für die Zukunft. Am besten per Einschreiben. Nur, um sicherzugehen, dass sie diesen auch bekommt.