Sara Rukaj lebt in Frankfurt am Main und beschäftigt sich als freie Autorin mit Antisemitismus, Ideologiekritik und Literatur.

Das in ihrem Amsterdamer Versteck von der Gestapo aufgespürte und 1945 auf einem langen Leidensweg im KZ Bergen-Belsen ermordete Mädchen Annelies Marie Frank avancierte zur Symbolfigur gegen mörderische antisemitische Gewalt. Umso höher ist die Erwartung an Institutionen, die über die Geschichte der Judenverfolgung aufklären und sich dazu des Namens „Anne Frank“ bedienen. Es wird darauf vertraut, dass keine Kooperationen mit antisemitischen, islamistischen oder rassistischen Gruppen stattfinden. Die in Frankfurt am Main beheimatete „Bildungsstätte Anne Frank“ scheint sich dahingehend aus der Rechnung zu nehmen, denn seit etwa drei Jahren kooperiert sie mit Organisationen aus dem Umfeld der islamistischen Muslimbruderschaft.

Bevor die 1997 gegründete Jugendbegegnungsstätte 2013 in „Bildungsstätte Anne Frank“ umbenannt wurde und sich fortan dem pädagogischen Kampf „gegen rechts“ verschrieb, war sie nur eine regionale Größe. Der Schwerpunktwechsel ging mit einem raschen Anstieg der Fördergelder und einem sprunghaft wachsenden wie wechselnden Mitarbeiterstab einher. Die „Bildungsreferenten“ und „Trainer“ der Bildungsstätte ziehen seither durch Schulen und Unternehmen, Kooperationen reichen bis hin zum hessischen Finanzministerium. Derweil präsentieren sich Meron Mendel, der amtierende Direktor, und Saba-Nur Cheema, die pädagogische Leiterin, in nationalen Medien wie ZDF, taz und FAZ bis zur Bundeszentrale für politische Bildung als Moderatoren der Integrationsdebatte. Vergangenes Jahr wurde Cheema von Bundesinnenminister Seehofer in den „Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit“ berufen. Parallel zur Umbenennung verlagerte man den Schwerpunkt von der kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Gedenken an die Opfer der Schoa auf gängige antirassistische Sujets: „Empowerment“ gegen jedwede Form der Diskriminierung und Kampf dem „antimuslimischen Rassismus“.

Jüdisch-muslimisches Vorzeigepaar

Der 1976 in Ramat Gan geborene israelische Erziehungswissenschaftler Meron Mendel ist gemeinsam mit seiner Frau Saba-Nur Cheema zur einflussreichen Stimme in der deutschen Öffentlichkeit aufgestiegen. Zusammen schreiben die beiden etwa seit Kurzem im Feuilleton der FAZ eine Kolumne namens „Muslimisch-jüdisches Abendbrot“, in der es zuvorderst um ihr Leben als gemischtreligiöses Paar in Deutschland geht. Dieses Image als jüdisch-muslimisches Vorzeigepaar erscheint jedoch in einem etwas anderen Licht, wenn man sich die konkrete Arbeit, die Veröffentlichungen und vor allem die Kooperationspartner ihrer Institution genauer anschaut.

Nun gibt es nichts daran auszusetzen, wenn über antisemitische und ausländerfeindliche Ideologeme rechtextremistischer Provenienz aufgeklärt wird. Doch beim vorgeblichen Kampf gegen den Antisemitismus scheute die Bildungsstätte nicht den Schulterschluss mit Organisationen aus dem Aktionsradius der antisemitischen Muslimbruderschaft. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung war die gemeinsame Gestaltung von Workshops mit dem Verein Islamische Informations- und Serviceleistungen (I.I.S.), den der hessische Verfassungsschutz im Netzwerk der Muslimbruderschaft verortet.

Auf Nachfrage behauptet Mendel zwar, die Workshops seien lediglich in den Räumen des I.I.S. abgehalten worden. In seinen Ankündigungen aber wies der I.I.S. die Veranstaltungsreihe eindeutig als gemeinsam organisiertes Projekt aus. Auch habe, so Mendel, der Verfassungsschutz seines Wissens dem I.I.S. lediglich „Bezüge“ zum „Rat der Imame und Gelehrten in Deutschland“ (RIGD) nachgewiesen – der freilich seinerseits der zu den Muslimbrüdern gehörenden Islamischen Gemeinschaft in Deutschland nahesteht. Das ist zwar sehr spitzfindig argumentiert, verschleiert aber die faktischen Zusammenhänge.

Allahs verheerende Rache

Die Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann-Marschall, die einen Watchblog zum Thema betreibt, sieht auch weitere Verflechtungen der Bildungsstätte kritisch: „Der Frankfurter Verein ,Rahma e.V.‘, mit dem kooperiert wurde, gehört dem gleichen Netzwerk an. Auch der hessische Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Said Barkan, der diesem Aktionsgeflecht zugeordnet werden kann, ist etliche Male im Dunstkreis der Bildungsstätte aufgetaucht. So entsteht der Eindruck, er solle trotz seiner Bezüge hoffähig gemacht werden.“

In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass die sektenförmig organisierten Mitglieder der Muslimbruderschaft in Europa gezielt ihre Zugehörigkeit zu der Muttterorganisation des politischen Islam verheimlichen. So pries ihr prominentester Vordenker, Yusuf al-Qaradawi, den Holocaust als „Allahs Weise der verheerenden Rache“ an den Juden. Die Hamas, ein palästinensischer Zweig der Muslimbruderschaft, hat sich dieses Credo in die Gründungscharta geschrieben: „Wenn du einen Juden hinter einem Stein siehst, geh und töte ihn.“

Zwielichtige Kooperationspartner

Obwohl Herrmann-Marschall die Bildungsstätte schon 2018 auf ihre zweifelhaften Kooperationspartner aufmerksam machte, scheint sich diese bis heute nicht für einen genaueren Blick auf Bündnispartner zu erwärmen. Im Juli 2020 warb sie für die Aktionswoche „#KeinPlatzFürHass“. Organisator dieser Woche ist das Bündnis „CLAIM –Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit“, das mit der Muslimischen Jugend Deutschland kooperiert, die nach Einschätzung unterschiedlicher Sicherheitsbehörden zum Aktionsgeflecht der Muslimbruderschaft zählt.

Auch „Schura – Islamische Religionsgemeinschaft Bremen“ partizipiert an CLAIM. Diesem Zusammenschluss von islamischen Organisationen gehört auch die „Al-Mustafa-Gemeinschaft“ an, die nach Auskunft des Bremer Verfassungsschutzberichts die Terrororganisation Hisbollah im Libanon unterstützt. Für CLAIM, das im Rahmen des Kompetenznetzwerks Islam- und Muslimfeindlichkeit in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 959.998 Euro vom Bundesfamilienministerium erhielt, hat der Politikwissenschaftler Farid Hafez eine Arbeitsdefinition des „antimuslimischen Rassismus“ erstellt, die auch die Bildungsstätte Anne Frank ihren Materialien zugrundelegt. Die Staatsanwaltschaft Graz verdächtigt Hafez derweil der Terrorfinanzierung und zählt ihn auf der Basis von abgehörten Telefongesprächen und anderen Indizien zu den „führenden Muslimbrüdern in Österreich“.

Bloß nicht über den Nahostkonflikt reden

Schon im März 2019 hatte sich gezeigt, in welch trübe Gewässer die Bildungsstätte geraten ist, seit sie sich dem Kampf gegen den „antimuslimischen Rassismus“ verschrieben hat. In einem Tweet zog sie eine Parallele zwischen IS-Rückkehrern und dem Schicksal von verfolgten Juden. Auf Protest von Lesern bat man um Entschuldigung dafür, dass der Tweet so habe verstanden werden können; das habe man nicht beabsichtigt. Cheema und Mendel haben dieser Interpretation allerdings Vorschub geleistet, indem sie den Unterschied zwischen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit in ihrer publizistischen Arbeit konsequent nivellieren und zugleich den Antisemitismus unter Muslimen kleinreden.

Zum Beispiel schreibt Mendel in der Einleitung zum 2017 erschienenen Sammelband „Fragiler Konsens. Antisemitismuskritische Bildung in der Migrationsgesellschaft“ zusammen mit Mitherausgeberin Astrid Messerschmidt, „intersektionale Bildungsarbeit“ müsse die „Gleichzeitigkeit von (antimuslimischem) Rassismus und Antisemitismus“ in den Fokus rücken, um Muslime nicht unter Generalverdacht zu stellen. Wie die Bewältigung dieses Dilemmas auszusehen habe, erläuterte Cheema im erwähnten Sammelband: „Es fällt bereits in der sprachlichen Benennung auf, dass ‚muslimischer‘ oder ‚islamischer‘ Antisemitismus eine Gruppenzuschreibung verursacht und einen Verdacht formuliert.“ Letztlich wird hier der Versuch unternommen, muslimischen Antisemitismus mithilfe wissenschaftlicher Weihen zu tabuisieren.

Verharmlosung pro-israelischer Proteste

In der 2013 erschienenen Publikation „Weltbild Antisemitismus“ gab Mendel seinen Lesern die Empfehlung mit, im pädagogischen Kontext bloß nicht über Israel zu reden, denn „Ziel einer Pädagogik, die gegen diese Form des Antisemitismus arbeitet, soll nicht zwangsläufig eine Aufklärung über den Nahost-Konflikt sein“. Dass sich der heutige Antisemitismus gerade nicht gegen die Juden als Religionsgemeinschaft oder „Rasse“ richtet, sondern gegen den jüdischen Staat Israel, setzt aber selbstverständlich eine Aufklärung über die Geschichte des Nahostkonflikts voraus.

Während der jüngsten antisemitischen Ausschreitungen im Mai dieses Jahres fühlte sich Mendel im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau allerdings dazu berufen, den – ohnehin zahlenmäßig kleinen – proisraelischen Widerstand gegen die palästinensischen „Tod den Juden“-Skandierer als „Fußballstadion-Mentalität“ abzutun. Statt politischer Urteilsfähigkeit und analytischer Schärfe, so Mendel, solle man mehr Empathie kultivieren und versuchen, mit „allen Seiten“ in einen konstruktiven Dialog zu treten.

Al-Quds-Marsch und BDS

Empathie hatten Nur-Cheema und Mendel jedenfalls für die TV-Moderatorin Nemi El-Hassan, für die sie sich im Tagesspiegel einsetzten, ungeachtet dessen, dass sie am antisemitischen Al-Quds-Marsch partizipiert hatte und gegen Urlaube in Tel Aviv agitierte – weswegen der WDR nach heftiger Kontroverse auf eine Zusammenarbeit mit ihr verzichtete.

Für Anfang Dezember richtet die Bildungsstätte das Symposium „Deutsche Staatsräson und Israels Sicherheit“ aus, das sich mit Blick auf die Gästeliste als trojanisches Pferd für BDS-affine Kulturfunktionäre erweist. So ist zum Beispiel Kai Ambos, Professor für Strafrecht, Gast der Veranstaltung. Zum Beschluss des Bundestags, die Israelboykott-Bewegung BDS zu missbilligen, ereiferte er sich folgendermaßen: „Es ging um die strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung von französischen Aktivisten der sogenannten BDS-Bewegung, die (…) auch hierzulande (…) sogar zu einem parteiübergreifenden Anti-BDS-Beschluss des Bundestags geführt haben.“ Auch zu Gast ist der Autor Per Leo, der sich zum selben Thema ebenfalls äußerte: „Der Deutsche Bundestag hat auf ganzer Linie versagt, als er in der propalästinensischen Boykottbewegung BDS – die aus meiner Sicht eine politische Sackgasse ist – nichts anderes sehen konnte als eine Form von „Antisemitismus“.

Der Mythos muslimischer Opfer

Auch das jüngste Facebook-Statement der Bildungsstätte zum Jahrestag des 11. September irritiert, da Muslime als hauptsächliche Opfer des von radikalen Muslimen durchgeführten Anschlags dargestellt werden: „Ob Rasterfahndung, Racial Profiling, verschärfte Asylgesetze, antimuslimischer Rassismus oder antisemitische Verschwörungstheorien – die Post-9/11-Generation erlebte vielerorts die Verschärfung diskriminierender Diskurse und neue Ausschlüsse.“

Doch blickt man ohne ideologische Agenda auf die Ereignisse, sieht man, wie dünn die These vom ansteigenden antimuslimischen Rassismus ist. Die Statistik des Innenministeriums zu islamfeindlichen Attentaten – die Zahl der judenfeindlichen Straftaten ist im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil rund fünfzigmal so hoch – gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Islamfeindlichkeit die Gesellschaft durchzieht. Hingegen wurden in diesem Jahrhundert beinahe alle antisemitischen Morde in Europa von Muslimen begangen. Juden geben mehreren Studien zufolge an, um ein Vielfaches häufiger von Muslimen körperlich attackiert (80 Prozent) oder beleidigt zu werden (64 Prozent) als von deutschen Nazis. In einer Situation, in der antisemitische Gewaltverbrechen erneut dramatisch steigen, wissen die Juden Deutschlands so immerhin, dass sie nicht auf die Unterstützung derer hoffen können, die die Wahrheitssuche zugunsten staatlicher Fördertöpfe und moralisierender Phrasendrescherei preisgegeben haben.