Mit der Kürung der „besten Winzer“, „besten Weingüter“ und „besten Weine“ verhält es sich ähnlich wie beim Profiboxen. Dort sind mindestens fünf Verbände auf dem Markt, um jeweils ihren eigenen Weltmeister zu küren. In der deutschen Weinszene gibt es noch viel mehr Verbände, Medien und obskure Trittbrettfahrer, die ihre eigenen Champions ausrufen.

Prominenz beflügelt das Geschäft

Auch Vinum, eines der wichtigsten Weinmagazine, hat seinen „Winzer des Jahres“ gekürt und in den Mittelpunkt der Werbung für den am 4.November erschienenen „Vinum Weinguide Deutschland 2023“ gestellt. Es ist Günther Jauch. Und dabei handelt es sich nicht um eine zufällige Namensgleichheit, sondern tatsächlich um den bekannten und erfolgreichen Moderator und Entertainer. Der hat 2010 zusammen mit seiner Frau das altehrwürdige, aber ziemlich runtergewirtschaftete Weingut Von Othegraven in Kanzem an der Saar von einer entfernten Verwandten erworben, betont aber bei jeder Gelegenheit, dass er dort schon als Kind des Öfteren zu Besuch weilte.

Natürlich hatte Jauch die Möglichkeit, das dümpelnde Weingut, welches über ausgezeichnete Lagen in Kanzem, Ockfen, Wawern und Wiltingen verfügt und Mitglied im noblen Verband Deutscher Prädikatsweinwinzer (VDP) ist, mit beträchtlichen Investitionen wieder in die Spur zu bringen. Eine große Rolle spielte dabei sein inzwischen aus dem Betrieb ausgeschiedener Kellermeister und Geschäftsführer Andreas Barth, der den Riesling-Weinen des Gutes wieder ein klares, saartypisches Profil verlieh. Doch die nicht ganz billigen Weine des Guts müssen auch verkauft werden, und da ist es ein unschätzbarer Vorteil, wenn es der Impresario in puncto Bekanntheit locker mit Spitzensportlern und -politikern aufnehmen kann – und letztere in puncto Beliebtheit wohl auch deutlich übertrifft.

Medien schmücken sich gerne mit Jauch

Jauch – dessen Hauptwohnsitz sich im eher weinfernen Potsdam befindet, wo er auch ein Restaurant betreibt – nutzt dieses Pfund nach Kräften, schenkt auf wichtigen Weinmessen und -verkostungen vor laufenden Kameras Probiergläser ein, empfängt Journalisten auf seinem Gut und parliert in fast allen wichtigen Medien über seine Beziehung zum Wein, besonders zum eigenen. Top-Bewertungen und Besprechungen seiner Weine stellten sich da fast von alleine ein – obwohl es an der Saar wahrlich spannendere Weine gibt.

Mittlerweile hat er das Portefeuille seines kleinen Weinimperiums beträchtlich erweitert. Dazu gehören jetzt auch Weine bei Aldi, auf deren Etikett sein Name nebst Unterschrift prangt, die aber nix mit seinem Saar-Weingut zu tun haben, sondern in einer großen Kellerei als Verschnitte aus mehreren deutschen Anbaugebieten produziert werden. Auch diese belanglosen Weine bekamen in einem wichtigen Wein-Magazin Top-Bewertungen.

Das alles ist vollkommen legitim, und diese Kolumne richtet sich auch nicht gegen Jauch. Der ist wahrlich nicht der einzige Top-Prominente, der in das Weinbusiness eingestiegen ist und seinen bekannten Namen für die Vermarktung nutzt. Dazu gehören unter anderem der Schauspieler Brad Pitt, der Regisseur Francis Ford Coppola, die Rockstars Sting und Gianna Nannini und zeitweilig gar der gefallene „Fußball-Kaiser“ Franz Beckenbauer.

Was ist eigentlich ein Winzer?

Aber ist der Käufer eines Weingutes eigentlich ein Winzer? Oder einfach nur ein cleverer Geschäftsmann mit einer gewissen Affinität zu Wein und vor allem Sinn für zeitgemäße, gewinnträchtige Investments? Sind die chinesischen, amerikanischen und europäischen Finanzinvestoren, die seit Jahren durch Burgund, das Bordelais, die Toskana und inzwischen auch deutsche Weinbauregionen touren, um renommierte Weingüter zu übernehmen, etwa auch alles Winzer?



Nein, sind sie nicht. Winzer ist ein ursprünglich bäuerlich-handwerkliches Berufsbild, verbunden mit einer entsprechenden Ausbildung, die mittlerweile auch auf hohem Niveau an Fachhochschulen und Universitäten erfolgt. Wobei es natürlich auch „Quereinsteiger“ gibt, die sich notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen autodidaktisch angeeignet haben, aber das sind eher die Ausnahmen. Die meisten Winzer stammen aus Weinbauregionen, und viele haben auch familiäre Wurzeln im Weinbau. Ein Winzer hat vor allem im Weinberg und im Keller zu tun, um aus dem, was seine Lagen hergeben, das Beste zu machen. Und er braucht auch betriebswirtschaftliches Know-how, denn er ist schließlich Unternehmer.

Falls die Weine von Jauchs Weingut es aktuell hergeben – was ich derzeit nicht beurteilen kann –, wäre eine Kür zum „Weingut des Jahres“ möglicherweise angebracht. Wobei die Vermutung erlaubt sei, dass die Versuchung für Weinmedien und -institutionen, sich im Licht eines Prominenten zu sonnen, doch ziemlich groß ist. Aber die Wahl von Günther Jauch zum „Winzer des Jahres“ durch das Magazin Vinum ist schlicht ein absurdes Lehrstück aus der Rubrik „Kommunizierende PR-Röhren“.

Ich ernenne gleich zwei „Winzer des Jahres“

Natürlich wurden von anderen Akteuren auch noch diverse weitere „Winzer des Jahres“ ausgerufen. Na gut: Wenn jeder Dödel diesen Titel verleihen kann, dann mache ich das eben auch. Als Autor mehrerer Weinbücher und vieler Artikel zum Thema, Jurymitglied in einigen Wertungsverkostungen und kontinuierlicher Beobachter und Konsument von Weinen steht mir das auch locker zu.

Ich ernenne hiermit gleich zwei „Winzer des Jahres“. Harald Steffens vom Familienweingut Steffens-Kess in Reil (Mosel) für seine großartigen, trockenen Schiefer-Rieslinge mit feinen, teilweise exotischen Fruchtaromen, die er Jahr für Jahr der launenhaften Natur abringt. Und Lorenz Neder vom Familienweingut Neder in Ramsthal (Franken), dessen knochentrockene Silvaner eben nicht nur „karg“ oder „steinig“ schmecken, sondern filigrane, sehr zarte Fruchtnuancen aufweisen. Die kennen Sie gar nicht? Dann wird es höchste Zeit, zumal es wesentlich spannender ist, als dem medialen Hype um „Promi-Winzer“ hinterherzutrinken.