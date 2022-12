„Deutschlands bekannteste Frauenrechtlerin“, „Über-Feministin“, „umstrittenste Feministin“, „Pionieren“, „Aktivistin“, „Führungsfigur“ – es gibt zahlreiche Attribute, die Alice Schwarzer in den vergangenen Jahrzehnten angehängt wurden. Zumeist waren es Superlative. Und das ist leicht nachvollziehbar. Denn Alice Schwarzer hat nicht nur die Debatten in Deutschland in den letzten Jahrzehnten so nachhaltig geprägt wie nur wenige andere Persönlichkeiten. Auch ihre Wirkung auf den Alltag, auf unser Denken, unser Fühlen, unseren Umgang miteinander ist erheblich. Eine beachtliche Lebensleistung.

Das schlimmste Schimpfwort sei „spießig“ gewesen Geboren wird Alice Sophie Schwarzer 1942 in Wuppertal. Ihre Mutter ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt, der Vater ein Soldat auf Heimaturlaub. Alice wird ihn Jahrzehnte später einmal kurz treffen. Dann nie wieder. Das Kind wächst bei den Großeltern auf, die sie „Mama“ und „Papa“ nennt. Ihr wichtigste Bezugspunkt wird, wie sie selbst schreibt, ihr Großvater, zu Oma und Mutter hat sie ein eher geschwisterliches Verhältnis. Das Kriegsende erlebt die ausgebombte Familie im fränkischen Stadtlauringen. 1949 geht es zurück nach Wuppertal.