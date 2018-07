Ich lese die Journalisten Stefan Niggemeier und Harald Martenstein gern. Stefan Niggemeier hat mit bildblog ein wichtiges Watchblog geschaffen, also ein Portal, das Medien kritisch prüft. Diese Arbeit führt er auf Übermedien fort. Und Harald Martenstein ist dank seiner Texte in der Zeit und im Tagesspiegel wohl der bekannteste deutsche Kolumnist. Ich bin weder immer der Meinung des einen noch der des anderen. Aber was ich an beiden schätze, ist die Fähigkeit, selbst zu denken und so andere zum Denken anzuregen. Beide haben sich übers Netz eine Zeit lang einen kleinen Krieg geliefert. Nun haben sie sich getroffen, um einfach mal miteinander zu reden. Es ist keine nette Plauderei, da wird geknurrt und manchmal auch gebellt. Aber am Anfang und am Ende geben sich beide gefühlt die Hand. Schön, dass so was geht im aufgeregten Deutschland dieser Tage.

Mit unseren „Fundstücken“ wollen wir in loser Folge auf außergewöhnliche Standpunkte aus dem Netz und anderswo hinweisen.