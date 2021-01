So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

„Die Wikipedia ist ein am 15. Januar 2001 gegründetes gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer freien Internet-Enzyklopädie in zahlreichen Sprachen mit Hilfe des sogenannten Wikiprinzips. Gemäß Publikumsnachfrage und Verbreitung gehört die Wikipedia unterdessen zu den Massenmedien“ – heißt es in der Wikipedia.

Der älteste erhaltene Eintrag der englischen Wikipedia war noch etwas surreal. Es war das Schlagwort „UuU“, veröffentlicht am 16. Januar 2001 um 20:08 Uhr UTC. Nur ein paar Wochen später, am 16. April, folgte der erste deutschsprachige Eintrag. Sein Thema: die griechische Hafenstadt Pylos. Der Artikel mit der ältesten erhaltenen Versionshistorie betrifft die Polymerase-Kettenreaktion.