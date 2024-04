Doch daraus lässt sich auch etwas gewinnen, auch für eine Rezension. Zumal wenn der Rezensent ein Stück des politischen Weges von Wolfgang Schäuble begleitet hat – als sein Leiter des Referats Reden und Texte im Bundesministerium der Finanzen von Ende 2012 bis in den Herbst 2017, als Schäuble das Amt des Bundestagspräsidenten übernahm. Unzählige öffentliche Auftritte und Veröffentlichungen fallen in diese Jahre. Sie waren durchdrungen von Krisen, die Deutschland und Europa bis heute prägen: die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, beginnend in den Vereinigten Staaten, dann überschwappend nach Europa, in Folge die Eurokrise, die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise, Brexit, Trump und nicht zuletzt die Kriege in der Ukraine, in Syrien und in Gaza.