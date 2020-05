Viren, findet der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Bodo Schiffmann, seien nicht schädlich, sondern überlebenswichtig. „Ich brauche den Kontakt zu Viren, damit mein Immunsystem fit bleibt – so wie Sie im Sportstudio Ihre Muskeln trainieren.“ Das Virus SARS-CoV-2 zählt Schiffmann ausdrücklich dazu.

Die Forderungen, die er daraus ableitet, lassen viele Menschen aufhorchen. Jeder habe ein Recht, sich anzustecken, verkündet der überzeugte Impfgegner auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Das Coronavirus verursache eine Grippe, nicht mehr und nicht weniger. Die Maskenpflicht gehöre verboten und alle geschlossenen Einrichtungen wieder geöffnet. Masken seien Bakterienschleudern, die den Menschen obendrein etwas raubten, was für ihn, den Verfechter einer „neuen politischen Verständniskultur“, eine wesentliche Voraussetzung für Kommunikation ist: die Mimik.

Beschwerden bei der Ärztekammer

Im baden-württembergischen Sinsheim, wo Schiffmann eine Schwindel-Ambulanz leitet, stoßen diese Forderungen auf Befremden. Bei der Ärztekammer heißt es, es habe schon zahlreiche Beschwerden und Anfragen zu dem Mann gegeben, der auch bei der Arbeit einen Bommel am Revers trägt, um zu demonstrieren, dass er anders tickt als der Mainstream – einen „Querdenker-Bommel.“ Was er auf YouTube verkünde, falle aber unter die Meinungsfreiheit.

Die Online-Plattform hat allerdings schon einige Videos von Schiffmann gelöscht. Strafrechtlich könnten sie als Anstiftung zum Widerstand gegen die von Bund und Ländern verhängten Vorsichtsmaßnahmen gegen die Corona-Gefahr interpretiert werden. In Zukunft werden die Betreiber vielleicht noch genauer hinschauen, denn Bodo Schiffmann zieht es in die Politik. „Widerstand 2020“ nennt er seine „Partei“. Gegen die Aufhebung der Grundrechte in der Corona-Krise zu kämpfen, ist sein Ziel. Mehr als 100.000 Mitglieder will er nach eigenen Angaben schon nach wenigen Tagen gesammelt haben.

Compact Magazin, Ken FM, Jouwatch

Ob das stimmt, daran gibt es jedoch Zweifel. Angebliche Sympathisanten berichteten auf Twitter, sie würden jetzt als Mitglieder geführt, obwohl sie sich nur die Seite angesehen hätten. Es reichten nur wenige Klicks, schon sei man drin. Der AfD-Politiker Malte Kaufmann witzelte, er habe seinen Hahn Blacky erfolgreich angemeldet – als Mitglied Nr. 82.400.

Auf der Homepage von „Widerstand 2020“ war zwischenzeitlich von einer technischen Panne die Rede. Bodo Schiffmanns Follower dürfte das jedoch nicht irritieren. Mit seiner Generalkritik an den etablierten Parteien („das Parteisystem ist nicht mehr reformierbar“) und an den so genannten Mainstream-Medien („die sollten die Legislative kontrollieren – tun sie aber nicht”) stößt er vor allem bei den Konsumenten rechter Medien wie dem Compact-Magazin, Ken FM oder jouwatch auf offene Ohren.

Eine Alternative für die Alternative für Deutschland?

„Widerstand 2020 ist ein Sammelbecken für alle möglichen Ängste und Vorstellungen, die sich um Kontrollverlust drehen“, sagt der Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ), Matthias Quent, der sich auch in den geschlossenen Telegram-Gruppen der Partei umgesehen hat.

Ist es eine Alternative für Menschen, die sich von der AfD nicht mehr vertreten fühlen? Quent sagt, einerseits benutze die sogenannte Partei zwar Narrative, wie man sie von der AfD oder ihr nahestehenden Chatforen kenne. Andererseits habe sich Schiffmann als bekennender Christ in diesem Milieu aber mit der Forderung unbeliebt gemacht: „Wenn wir alle Einwohner von Afrika in ein Bundesland von uns setzen würden, dann hätten wir anschließend noch Platz.“

Kritik von den Identitären

Kaum hatte er den Satz ausgesprochen, konterte der Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, warum er „Widerstand 2020“ nicht zutraue, sich dauerhaft zu etablieren: „Eine Politik der Überwachung kann wieder aufgehoben werden. Eine ausgetauschte Bevölkerung aber kann nicht wieder hergestellt werden“

Für den Soziologen Matthias Quent ist es noch zu früh, „Widerstand 2020“ rechts oder links zu verorten. Dass sie im Impressum dieselbe Adresse angegeben habe wie der AfD Landesverband Niedersachsen, sei wohl ein Zufall. „Es ist eine Briefkasten-Adresse, in die sich beide eingemietet haben.“ Der Erfolg von Widerstand 2020 sei aber symptomatisch für die derzeitige Schwäche der größten deutschen Oppositionspartei. Er zeige, dass die AfD derzeit mehr mit sich selbst beschäftigt sei als mit der Politik. Dass sie es versäumt habe, die weit verbreitete Unzufriedenheit über die Einschränkung der Grundrechte für ihre Zwecke zu nutzen. „Vielleicht könnte diese Graswurzelbewegung irgendwann aber von der AfD integriert werden.“

AfD: Schuld sind die Medien

In der Pressestelle der Partei ist man nicht gut auf Schiffmann und seine Partei zu sprechen. Dass Sympathisanten der AfD zu „Widerstand 2020“ gewechselt seien, davon sei der Partei nichts bekannt, heißt es auf Anfrage von Cicero. „Dass die Alternative für Deutschland zurzeit nicht mit ihren Positionen zu beispielsweise einem geordneten Exit vom Shutdown, der mangelhaften Pandemie-Vorsorge oder dem Bewahren der Grund- und Freiheitsrechte gehört wird, hängt einzig und allein an den Redaktionen, die die Politik der größten Oppositionspartei im deutschen Bundestag bewusst ignorieren.“

Mit „Redaktionen“ meint die AfD auch ihren Lieblingsfeind, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den hat auch der Gründer von Widerstand 2020, Bodo Schiffmann, versucht zu umgarnen. Er erwarte, dass ARD und ZDF auf ihn zukämen, hatte er in einem Interview gesagt. Das ZDF ist diesem Aufruf inzwischen gefolgt. Ein erster Bericht dürfte dem Arzt allerdings nicht gefallen haben. Widerstand 2020 sei gar keine Partei, dazu brauche sie ein Mindestmaß an politischem Programm, heißt es da.

„Alles dummes Gequatsche“

Der bekannte Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter formuliert es noch drastischer. „Alles dummes Gequatsche.“ Dass einzelne Gerichte jetzt das von den Ländern verhängte Versammlungsverbot wieder aufgehoben hätten, zeige doch, dass der Rechtsstaat sehr wohl funktioniere, sagt er.

Dass Schiffmann & Co davon träumen, die Abgeordneten des Bundestags durch ein Notstandsparlament von 700 Menschen zu ersetzen, die in den vergangenen fünf Jahren nicht in der Politik tätig waren, diese Vorstellung finde er regelrecht beängstigend, sagt Oberreuter. „Wenn der Schwarm regiert, können wir nur hoffen, dass die Grenzen wieder offen sind. Denn dann sollte jeder das Land verlassen, der noch einen Funken Verstand hat.“