Jetzt stellt ein außenpolitisches Ereignis die Wahlkämpfer vor eine neue Herausforderung: das Scheitern des Westens in Afghanistan und das haarsträubende deutsche Unvermögen, die dort verbliebenen Landsleute samt der afghanischen Bundeswehr-Helfer rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Ein vergleichbares weltpolitisches Ereignis hat nur einmal so kurz vor der Wahl für eine neue Lage gesorgt: der Mauerbau vor der Bundestagswahl 1961.