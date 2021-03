Die Grünen von Winfried Kretschmann gewinnen die Wahl in Baden-Württemberg haushoch. Die CDU hingegen hat in ihrem einstigen Stammland abgewirtschaftet und findet offenbar keinen Draht mehr zur Bevölkerung. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl ist das für die Union ein verheerendes Signal.

Wahl in Baden-Württemberg

Eine Wählerin in Schwarzwälder Tracht heute in einem Wahllokal in Gutach / dpa