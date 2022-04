Wir selbst befinden uns vermutlich in keinem dieser beiden Momente. Und dennoch erleben wir seit geraumer Zeit bereits ein schier endloses Verharren in einer sich stets erneuernden Endlossekunde. In den Worten des Philosophen ist es am ehesten vielleicht eine angehaltene Zeit. Sekunde für Sekunde. Moment für Moment. Denn nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine fehlt uns am Horizont ein Morgen, und im Hintergrund fehlt uns Geschichte. Alles wird von diesem Stakkato des Jetzt hinfort getragen. Hineingezogen in ein unvergängliches und fast alles verschlingendes Schwarzes Loch: Die Schlacht um Mariupol. Die Talkshow mit Andrij Melnik im Fernsehen. Die Gräber in Borodjanka. Alles ist jetzt. Und jetzt. Und wiederum jetzt. Wie eine dämonische Permanenz.