Es ist eine Pseudokritik

Bei einer Veranstaltung des Portals The Pioneer dozierte der Behördenchef jüngst, Deutschland habe in den vergangenen Jahren eine Vielzahl „hochkomplexer Herausforderungen“ zu bewältigen gehabt – von der Flüchtlingswelle 2015 über die Corona-Pandemie bis hin zu den Folgen des Ukraine-Krieges und des Klimawandels. „Und wenn Politik dann nicht in der Lage ist oder sich vielleicht auch nicht umfassend bemüht, die Dinge zu erklären, den Bürgern deutlich zu machen, warum man so und nicht anders handelt, dann ist es für mich erklärlich, dass dann eben auch Unzufriedenheit wächst“.