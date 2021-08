Die Kanzlerkandidatin der Grünen hat viel einstecken müssen seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur im April: Nach übermäßigen Streicheleinheiten von Seiten vieler Medien in den ersten Wochen kam zuerst eine Ungenauigkeit nach der anderen in ihrem Lebenslauf heraus. Dann wiederholte sich das Debakel mit ihrem Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“, in dem sie erwiesenermaßen eine Reihe von Textstellen unmarkiert von anderen Autoren übernahm. Zuletzt endete der Versuch, den Landesverband im Saarland an die Kandare zu nehmen, im Fiasko: Die Liste der Grünen wurde dort nicht zur Wahl zugelassen, mit der Zweitstimme wird die Partei dort also nicht wählbar sein.