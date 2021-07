Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Der „Panzer“ ist nervös an diesem sonnig-schwülen Julinachmittag vor der Saarlandhalle in Saarbrücken. Hubert Ulrich verhaspelt sich bei den scharfen Worten, die er in die ZDF-Kamera spricht. In diesen Minuten, das scheint er zu spüren, entgleitet ihm dort in der Halle die Partei, die er über drei Jahrzehnte lang geprägt und kontrolliert hat. „Was hier heute passiert, wird bundesdeutsche Geschichte schreiben. Mein Verständnis in die innerparteiliche Demokratie ist erschüttert“, sagt der 63-Jährige mit ernster Miene. „Diejenigen, die am lautesten nach Demokratie schreien, treten sie heute mit Füßen.“

Was nach AfD-Parteitag klingt, ist ein so unbedeutendes wie bedeutendes Ereignis: Die Grünen des Saarlands stellen an diesem Tag ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf – zum zweiten Mal innerhalb eines Monats, diesmal aber ohne Ulrich und seinen übermächtigen Ortsverband Saarlouis. Sie besiegeln das Ende der politischen Karriere eines Mannes, den Gegner wie Fans ehrfürchtig „den Panzer“ nennen, endgültig. Aber was heißt im Falle Ulrichs schon endgültig? Im Juni hatten sie ihn noch auf Listenplatz eins gewählt, heute darf er nicht einmal mehr mitwählen. Auf Platz eins landet nun die 25-jährige Jeanne Dillschneider.