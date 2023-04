Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute auf seinem Flug von Berlin nach Warschau die Pressemappe mit den Kommentaren zu der gestrigen Verleihung des „Bundesverdienstkreuzes in besonderer Ausfertigung“ an Angela Merkel liest, so wird er wenig erfreut sein. Nicht nur, dass viele deutsche Kommentatoren ihm vorhalten, die Ehrung der Altbundeskanzlerin komme viel zu früh, da die Folgen ihrer Politik längst noch nicht abzuschätzen seien, so sparen auch die polnischen Medien nicht mit Kritik, und zwar lagerübergreifend von links bis rechts. Steinmeier nimmt am Mittwoch an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Warschauer Ghetto-Aufstandes teil.

Die der nationalpopulistischen Regierungspartei PiS nahestehende Presse bemüht wieder einmal die Formulierung vom „Adlatus Schröders“; letzterer habe sich an Russland verkauft. Das PiS-kritische einflussreiche Intellektuellenblatt Rzeczpospolita gibt ihm das Etikett „Architekt der pathologischen Russland-Politik Berlins“; das größte Internetportal Onet, ebenfalls in Opposition zur Regierung, nennt die Ehrung für Merkel „zweifelhaft“.