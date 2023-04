Es ist zu offensichtlich, dass sie ihren Teil zur schweren Krise beigetragen hat, in der sich ganz Europa heute befindet, beginnend mit ihrer Russlandpolitik. Im Jahr 2015 gab es zwei Ereignisse, die aufzeigten, wie widersprüchlich ihr Kurs war: Im Mai flog sie aus Anlass des 70. Jahrestags des Kriegsendes nach Moskau, um am Denkmal des unbekannten Soldaten einen Kranz niederzulegen. Nach der Zeremonie trat sie gemeinsam mit Putin vor die Presse. Zur Überraschung aller Anwesenden sprach sie von der „verbrecherischen und völkerrechtswidrigen Annexion der Krim“, der Kremlchef konnte seinen Ärger nur schlecht überspielen. Bei Treffen mit Regierungschefs aus den Partnerländern erklärte sie zudem: „Putin will die EU zerstören.“