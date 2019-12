Linkspopulistische Agitation von Kevin Kühnert

Insgesamt haben also knapp 29 Prozent aller SPD-Mitglieder für die designierten Parteivorsitzenden gestimmt. Und weil nicht davon auszugehen ist, dass es sich bei diesem Anteil vollständig um überzeugte Anhänger der siegreichen Kandidaten handelt (viele dürften eher ihr Mütchen an Olaf Scholz gekühlt haben), steht höchstens jedes fünfte Mitglied mit Überzeugung hinter Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wie man mit einer solchen Führungsspitze Wahlen gewinnen will, bleibt vorerst das Geheimnis von Kevin Kühnert und seinen Jusos, die mit ihrer linkspopulistischen Agitation entscheidenden Anteil am jetzigen Resultat hatten.



Kühnert höchstpersönlich scheint die Tragweite seiner Machinationen inzwischen fast unheimlich zu sein. Auf Twitter schrieb er noch am Samstag: „Unsere Gegner wollen, dass es uns zerreißt. Diesen Gefallen werden wir ihnen nicht tun.“ Das ist, mit Verlaub, dummes Zeug. Der Juso-Vorsitzende selbst und seine Wunschkandidatin Esken haben mit ihrer Kampagne den Riss wenn nicht herbeigeführt, so doch zumindest in einer Weise befördert, dass sogar eine Spaltung der Partei nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Sollte Kühnert mit „unsere Gegner“ aber die politische Konkurrenz gemeint haben, irrt er gewaltig. Ob von CDU, CSU, den Grünen oder der FDP – ich kenne keinen einzigen Vertreter der genannten Parteien, der oder die sich einen weiteren Niedergang der Sozialdemokratie wünscht. Höchstens AfD-Funktionäre mögen das anders sehen, aber denen geht es ja bekanntlich um die Destabilisierung der Verhältnisse. Insofern ziehen sie mit den Jusos sogar an einem Strang.