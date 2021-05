So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Wahlkämpfer müssen so tun, als wäre der Sieg zum Greifen nahe. Das gehört zur Dramaturgie. Doch ein Spitzenkandidat kann in eine Situation geraten, in der ihm niemand mehr sein aufgesetzt wirkendes kraftvolles Gehabe abnimmt. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, wirkt wenig überzeugend, wenn er mit der Formel „Als Bundeskanzler werde ich …“ Großes ankündigt. Wenn er sagen würde, „wählt mich, damit ich Vizekanzler bleiben kann“, klänge es wahrscheinlich realistischer.

Der kühle Hanseat lässt sich von Umfragewerten, wonach die SPD unverändert zwischen 14 und 16 Prozent weit abgeschlagen hinter CDU/CSU und Grünen dahindümpelt, nicht beeindrucken. Besser: Er lässt sich den Ernst der Lage nicht anmerken. „Auf den Kanzler kommt es an. Das ist ein berühmter Satz in Deutschland“, verkündete er nach seiner Nominierung auf dem SPD-Parteitag. Und fügte hinzu: „Ich bin überzeugt, dass ich es kann.“