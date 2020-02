So veröffentlichte der Sozialdemokrat im Jahr 1982 ein noch heute lesenswertes Buch: „Die Erde wächst nicht mit. Neue Politik in einer übervölkerten Welt“, erschienen in der berühmten Beck’schen schwarzen Reihe. Darin befasste sich Neuffer mit prognostischer Klarheit mit den Folgen des Bevölkerungswachstums von damals etwa 4,5 Milliarden Menschen auf 12 Milliarden im Jahr 2100. Manche Ausführungen Neuffers sind aus heutiger Sicht dem damaligen Zeitgeist geschuldet. Umso beeindruckender sind jedoch die Kapitel über das Kernproblem: Überbevölkerung, Migration, Integration. Wer diese Abschnitte liest, versteht, weshalb die SPD nicht mehr über 40 Prozent der Wähler erreicht (wie in den 70er Jahren), sondern derzeit allenfalls 13 Prozent.