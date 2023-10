Die kommenden rund sieben Monate entscheiden über die Zukunft der Bundesrepublik. Es sind sieben Monate, in denen – ohne kurzfristige auf Wahltermine ausgerichtete Strategien – schwierige Entscheidungen getroffen, Fehlentwicklungen gestoppt und ideologische Überdrehung eingemottet werden könnten. Doch ob die Ampel dazu die Kraft noch hat, ist mehr als ungewiss. In rund einem Jahr beginnt die Vorwahlzeit vor der nächsten Bundestagswahl 2025, dann sind große Dinge kaum mehr möglich, weil die Parteizentralen wieder die strategische Oberhand gewinnen. Der Neuanfang für Scholz muss also jetzt kommen, oder er kommt nie.