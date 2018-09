So erreichen Sie Christoph Wöhrle:

In nahezu jedem Porträt über Sahra Wagenknecht steht etwas über ihre streng nach hinten frisierten Haare. Über ihre zur Schau gestellte, züchtige, ja fein inszenierte Strenge. Tatsächlich hat sie etwas von einer Gouvernante, wenn man ihr in ihrem Büro gegenübersitzt. Der Händedruck ist beherzt, ihre dunklen Pupillen funkeln angriffslustig, und ihre Körpersprache sagt: Ich habe die Kontrolle. Allerdings vermeidet sie möglichst direkten Augenkontakt im Gespräch, und lockerer Smalltalk fällt ihr eher schwer. Aber gastfreundlich, das ist sie. Nachdem sie ihren Besuchern selbst das angebotene Wasser in die Gläser gegossen hat, bittet sie um die erste Frage.

Frau Wagenknecht, ist aus „Aufstehen“ schon ein „Hinsetzen“ geworden?

Es haben sich bisher 140 000 Menschen bei uns angemeldet. Weit mehr, als wir erwartet hatten. Das ist ein großartiger Start.

