So erreichen Sie Alexander Marguier:

Follow the science! Wenn es doch nur so einfach wäre, der Wissenschaft zu folgen. Die Vorstellung jedenfalls, Naturwissenschaften wären wegen ihrer evidenzbasierten Herangehensweise im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften oder insbesondere zur Politik eine sichere Sache, hat sich als trügerisch erwiesen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es bei der Corona-Epidemie an Evidenz fehlt, weil wir eben noch längst nicht alles über den Krankheitserreger, seine Verbreitungswege oder seine Gefährlichkeit wissen, um auf Grundlage gesicherter Erkenntnisse Ableitungen für unseren Alltag zu treffen.

Für evident halte ich jedenfalls folgende Erklärung der derzeitigen Verwirrnis: Wissenschaftler sind nicht nur ihrer Disziplin verpflichtet, sondern sie sind natürlich auch interessengeleitete Wesen; da dürften Eitelkeiten genauso eine Rolle spielen wie wirtschaftliche Vorteile oder politische Gefälligkeiten. Machen wir uns nichts vor: Das anhaltende Corona-Theater ist auch eine Aufführung, bei der jeder Akteur inzwischen seine Rolle gefunden hat und sie mit umso größerer Verve weiterspielt - in der Hoffnung, das Publikum möge nach Ende der Show besonders laut klatschen, wenn man sich auf der Bühne verbeugt.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ