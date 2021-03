Es macht den Eindruck, als habe das Debakel wegen der „erweiterten Osterruhe“ so etwas wie eine kathartische Wirkung auf die Bundeskanzlerin gehabt. Jedenfalls stand Angela Merkels Regierungserklärung an diesem Donnerstagmorgen in sichtbarem Widerspruch zu ihren letzthin fahrigen und wenig souverän wirkenden Auftritten der vergangenen Wochen – insbesondere natürlich zu der wirren Pressekonferenz am frühen Dienstag, bei der die inzwischen zurückgenommenen Feiertags-Beschränkungen verkündet wurden.

Dass der Kanzlerin ihre gestern erfolgte Entschuldigung nicht leicht gefallen ist, dürfte klar sein. Ob es tatsächlich nötig war, gleich noch die alleinige Verantwortung für den verpatzten Oster-Lockdown zu übernehmen, sei einmal dahingestellt. In dieser Demutsgeste schwang so auch ein gewisses Maß an Hybris mit. Aber wie dem auch sei, Merkels Worte vermittelten durchaus den Eindruck, dass die deutsche Regierungschefin erkannt hat: Mit immer weiter verlängerten Schließungen und Kontaktbeschränkungen allein ist die Pandemiebekämpfung der Gesellschaft nicht mehr vermittelbar.