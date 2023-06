So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Die AfD lacht sich kaputt, die SPD genießt leise ihren Triumph, die Belegschaft des Senders ist verzweifelt, und die wenigen verbliebenen Freunde von ARD und ZDF greifen sich an den Kopf, wie ein Gremium den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine solche Vorlage liefern kann. Das ist die Lage am Wochenende nach einer Sondersitzung des Rundfunkrates, die einen neuen, überzeugenden Chef und damit Frieden und Zuversicht bringen sollte und stattdessen nun geeignet ist, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg das letzte Ansehen zu rauben und so den Rest zu geben.

„Egal, wer es am Schluss werden wird – wir können hier unmöglich heute ohne neuen Intendanten herauskommen. Diese Blamage müssen wir uns ersparen.“ Das war nach dem neuerlichen Scheitern der letzten verbliebenen Kandidatin Ulrike Demmer im dritten Wahlgang, diesmal ohne jede Gegenkandidatin, in der wiederum hitzigen Debatte, ob es jetzt nicht langsam mal gut sei, das finale Argument, um am Freitagabend, nach dann bereits vierstündiger Sitzung, noch einen vierten Versuch dranzuhängen. Anders formuliert: Die hätten im Interesse der eigenen Gesichtswahrung zuletzt jeden gewählt.