Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Das holprige Wahlergebnis passt zum chaotischen Auswahlverfahren und dem finalen Prozedere: Ulrike Demmer erreichte nur deswegen im vierten Wahlgang mit Ach und Krach die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen, weil von vornherein lediglich 25 von 30 Mitgliedern des Rundfunkrates zu ihrer vornehmsten Aufgabe erschienen waren und vor dem letzten Wahlgang dann noch ein Mitglied die Veranstaltung verlassen hatte.

16 von 25 Ja-Stimmen genügten im vorletzten, im dritten Wahlgang noch nicht, 16 von 24 Ja-Stimmen genügten dann. Ob, so ein sofort aufgetauchter Verdacht, der Vorsitzende des Rundfunkrates, der Demmer unbedingt durchsetzen wollte, diesen Abgang ahnte oder sogar von ihm wusste, weil ihm möglicherweise angekündigt, wird schwerlich aufzuklären sein. Tatsache ist jedenfalls, dass Oliver Bürgel der künftigen Intendantin selbst applaudieren musste, nachdem es sonst niemand im Plenum tun wollte. Ein lächerliches Bild, auch das aber perfekt passend.

Hoffentlich hat er richtig gerechnet

Zu einer Verlesung des Abstimmungsergebnisses war Bürgel zuvor nicht in der Lage gewesen. Er beließ es bei der Feststellung, Demmer sei mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Damit kann die Öffentlichkeit bis jetzt nicht einmal nachvollziehen, ob Bürgel richtig gerechnet hat bei der Feststellung einer absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Das Zahlenverhältnis 16 von 24 mussten sich Journalisten anderweitig besorgen; es hat deshalb bis auf weiteres als unbestätigt zu gelten. Auch rbb24, dem Nachrichtenportal der Anstalt, lag es am Abend immer noch nicht vor. Gleichzeitig gebührt dem RBB eine Auszeichnung für den schlechtesten Livestream des Jahrzehnts, auf dem vier Stunden lang gar nichts passierte. Jeder Kaninchenzüchterverein im Funkloch bekommt so etwas inzwischen besser hin. Nicht einmal Minimalinformationen wurden geliefert, obwohl dies auch gesetzlich jederzeit möglich gewesen wäre.

Immerhin ereignete sich gegen 17.15 Uhr eine Tonpanne, dank der das Publikum erfuhr, dass bereits zwei Wahlgänge stattgefunden hatten und Heide Baumann, die in beiden jeweils nur eine Stimme erhielt, daraufhin ihren Verzicht erklärte und hinausbegleitet wurde. Die dadurch freigewordene Stimme ging dann anscheinend an Frau Demmer. Diese hätte, wie gesagt, nicht für die erforderliche Mehrheit gereicht, hätte nicht kurz vor 18 Uhr ein Mitglied die Sondersitzung verlassen.

Nach Darstellung des Senders ist die ehemalige stellvertretende Regierungssprecherin unter Angela Merkel für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Der genaue Termin für den Amtsantritt stehe noch nicht fest. In den kommenden Tagen solle ein Arbeitsvertrag ausgehandelt werden.

Zuständig dafür ist der RBB-Verwaltungsrat, der den Sender in wirtschaftlichen und finanziellen Fragen beraten und kontrollieren soll, dessen Vorsitzender Benjamin Ehlers aber erheblichen und zuletzt entscheidenden Einfluss auf den Auslese- und Entscheidungsprozess genommen hatte.

Personalrat und Freienvertretung hatten nach dem Rückzug des Kandidaten Jan Weyrauch am Donnerstagabend noch bis zur letzten Minute versucht, das Bewerbungsverfahren zu stoppen und von vorne zu beginnen, und zwar unter Beteiligung der Belegschaft. Die beiden Gremienvorsitzenden Bürgel und Ehlers dürften, so die Forderung, in der Wiederholung dann keine herausragende Rolle mehr spielen. Wörtlich heißt es in einer zürnenden Presseerklärung:

Das kennen wir doch! Der ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende Wolf agierte selbstherrlich und nach eigenem Gutdünken und stürzte den rbb in die schwerste Krise aller Zeiten. Offensichtlich knüpft der neue Verwaltungsratsvorsitzende Ehlers nahtlos an diese unrühmliche Tradition an. Mit seiner einseitig und unabgestimmten Empfehlung einer Obergrenze für das Gehalt des/der zukünftigen Intendant:in während des laufenden Ausschreibungsprozesses hat er seine Kompetenzen als EIN Mitglied der Findungskommission überschritten. Das kritisierten wir scharf. Denn für all seine Überlegungen gab es weder Beschlüsse noch Diskussionen in den Gremien. Einzig und allein der Hinweis des Brandenburger Ministerpräsidenten reichte offenkundig aus, um den Verwaltungsratsvorsitzenden tätig werden zu lassen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun.

Die Findungskommission bestehe aus sechs Mitgliedern – davon habe der Verwaltungsratsvorsitzende nur eine Stimme. Dennoch habe sein Einwurf fortan die öffentliche Diskussion um die Kandidatenwahl bestimmt und mögliche Konflikte zwischen Rundfunk- und Verwaltungsrat herbeigeredet. Ergebnis, so die wütende Intervention:

Nun stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Die Hälfte der von der Findungskommission ausgewählten Kandidat:innen ist auf der Strecke geblieben. Durch das Agieren der beiden Gremien-Vorsitzenden im gesamten Prozess ist dem rbb auf keinen Fall geholfen, sondern ein neuerlicher Imageschaden zugefügt worden.

Politiker dürfen sich ermutigt fühlen

Tatsächlich kann eine Vertrauensgrundlage für die neue Chefin eines Senders in existentieller Krise sehr viel wackeliger nicht aussehen als an diesem Freitagabend für Ulrike Demmer, die als mindestens SPD-nah gilt. Anstatt auf maximale Staatsferne zu achten, sei nun das Gegenteil geschehen, so eine weit verbreitete Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit. Die Politik habe sich nicht etwa herausgehalten, sondern im Gegenteil in Person des SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke im entscheidenden Moment per de facto offenem Brief maximalen Einfluss genommen, schimpfen die Belegschaftsvertreter.

Rundfunkrat und Verwaltungsrat und damit auch der designierten Intendantin droht nun eine juristische Überprüfung des ganzen Vorgangs von Ausschreibung über Auslese bis Wahlentscheidung und Verkündung.

SPD-Eingriff nach Gutsherrenart

Das einzige ursprüngliche und gesetzliche Kriterium, die Bestenauslese, war kurz vor Schluss nach Gutsherrenart nicht nur ergänzt, sondern sogar verdrängt worden durch die Erfindung einer willkürlichen Gehaltsobergrenze, mit der Verwaltungsrat Ehlers, Rechtsanwalt und SPD-Funktionär aus Cottbus, einer „Stimmung“ in seinem Gremium gefolgt sein will, ohne freilich jemals eine entsprechende Prokura des Rundfunkrats oder wenigstens einen Beschluss des Verwaltungsrates verlangt und bekommen zu haben.

Die erhoffte befriedende Wirkung nach innen und außen wird diese Personalentscheidung aller Wahrscheinlichkeit nach damit nicht entfalten. Und die Politik wird sich durch ihren „Erfolg“ ermuntert fühlen, ähnliche Aktionen bald auch anderswo zu starten und im RBB ab sofort durchzuregieren. Die Voraussetzungen dafür liegen seit diesem Freitagabend vor.