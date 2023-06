So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Der alte Vorsitzende des Verwaltungsrates hat den Sender ruiniert, der neue gibt ihm jetzt den Rest. Das ist die Befürchtung, fast schon die Lage im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Vorabend des Versuchs, einen neuen Senderchef zu wählen, nachdem die Nothilfe der WDR-Verwaltungschefin Katrin Vernau demnächst ausläuft. Am Dienstagabend kam der Findungskommission bereits die NDR-Journalistin Juliane Leopold abhanden. Bis zum ersten Wahlgang an diesem Freitag um 14 Uhr könnte die Auswahl noch weiter schrumpfen – auf dann nur noch zwei Damen: Heide Baumann, von Beruf nach eigenen Angaben C-Level Change Maker, und Ulrike Demmer, ehemalige Sprecherin von Angela Merkel, ins Amt gekommen 2016 auf SPD-Ticket.

Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen und parteilos, hat von der RBB-Findungskommission bis Donnerstagabend eine klare Antwort auf die Frage erwartet, wer in diesem Sender eigentlich den Intendanten bestimmt: der Rundfunkrat (wie es das Gesetz vorsieht) oder der Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers – und der hat seine ganz eigene Agenda. Bekommen hat Weyrauch eine Antwort offensichtlich nicht und – wie zuvor bereits Frau Leopold – seine Bewerbung ebenfalls zurückgezogen.