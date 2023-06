Razzia in den Räumen des Erzbistums Köln - Neue Bischöfe braucht die Kirche

Polizeiliche Durchsuchung in der Erzbischöflichen Residenz. So etwas hat es noch nicht gegeben. Kardinal Rainer Maria Woelki öffnet dem Staatsanwalt die Tür. Tatsächlich kann nur mit personeller Neuaufstellung ein Neuanfang in der Katholischen Kirche gelingen.