Alles hat eine Schattenseite. Davon ist auch Gunnar Toelen (Name geändert) zutiefst überzeugt. Das Glück wirft einen Schatten; und auch die Gesundheit kennt gelegentlich dunklere Phasen. Selbst die Jugend, jenes übermütige Gefühl, das einen mittlerweile bis in die zweite Lebenshälfte zu begleiten scheint, weiß um einen brutalen Widerpart: „Ich möchte wirklich nicht alt werden“, entfährt es Gunnar Toelen. „Nicht vergreisen in dieser auf jugendlich zurechtgemachten Welt.“ Denn die Alten, sie liegen am Ende vergessen in abgedunkelten Zimmern und auf langen Fluren herum. Und die im Dunkeln – man sieht sie halt nicht.

Gunnar Toelen kennt das Leben auf der lichtabgewandten Seite ziemlich gut. Das Abhängig-, ja das vollkommene Vergessensein. Es ist ein Leben in passiven Verbformen: gewaschen, gelagert, gefüttert werden. Ein Leben, das sich nur durch fremde Hilfe erhalten kann. Noch ist Toelen mit seinen gut 40 Jahren hier nur ein Besucher. Hier, wo das Leben nach Urin und Linoleum stinkt, und wo von allem immer ein Stück zu wenig da ist: zu wenig Essen, zu wenig Liebe, zu wenig Waschlappen – vor allem aber zu wenig Zeit: „Oft haben wir keine Einlagen mehr“, klagt Toelen. Und selbst Katheter seien knapp bemessen. „Meistens gehe ich durch die Zimmer ohne Gummihandschuhe. Aber ich habe ohnehin keine Zeit, mich um so was zu kümmern.“